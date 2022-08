Nick Cannon diventerà papà per la decima volta, in arrivo due figli da donne diverse L’attore e conduttore televisivo americano Nick Cannon aspetta di diventare papà per la decima volta: aspetta un figlio da Brittany Bell, come annunciato su Instagram, e anche la DJ De La Rosa aspetterebbe un figlio da lui, come rivela l’ANSA.

A cura di Gaia Martino

L'attore e conduttore televisivo americano Nick Cannon, classe 1980, diventerà padre per la decima volta. Con un video su Instagram registrato durante la realizzazione di un servizio fotografico, ha mostrato la sua compagna, la modella Brittany Bell, in dolce attesa: la stringe a sé, la bacia e le tocca la pancia. "Time Stopped and This Happened" ha scritto, tradotto "Il tempo si è fermato ed è accaduto questo". È il terzo con lei, dopo la nascita di Golden e Powerful Queen.

L'annuncio di Nick Cannon che sarà papà per la decima volta

Nick Cannon e Brittany Bell presto accoglieranno in famiglia il terzo figlio. Già genitori di Golden e Powerful Queen, la modella e l'attore hanno annunciato con un video ripreso dal backstage di un servizio fotografico della lieta notizia. Per Nick Cannon si tratta del decimo figlio, l'ultimo è nato a luglio dall'unione con Bre Tiesi. Al momento risulta essere incinta di lui anche la DJ De La Rosa, come rivela l'ANSA.

I figli di Nick Cannon nati da donne diverse

Nick Cannon che a maggio aveva espresso la sua gioia nel dare al mondo figli – "Quando sei benedetto con il dono di un bambino, io che ne ho passate tante, trovo conforto e pace, trovo uno scopo nei miei figli. Per questo, va bene" – sta per diventare papà per la decima volta, dopo aver dato il benvenuto l'ottavo lo scorso luglio. Oggi è Brittany Bell ad essere incinta del loro terzo figlio dopo Golden e Powerful Queen, ed anche la DJ De La Rosa, si legge all'ANSA.

Un mese fa Bre Tiesi ha dato alla luce un altro figlio dell'attore, Legendary Love Cannon. Nick Cannon ha avuto precedentemente due gemelli nati dal matrimonio con Mariah Carey, Morrocan Scott e Monroe Cannon, nati nel 2011. Dopo i figli dalla compagna Brittany Bell, sono stati i gemelli dall'unione con la DJ Abbey De La Rosa, Zion e Zillion. Nel 2021 la drammatica perdita: Zen Scott, nato dalla relazione con Alyssa Scott, è morto a soli 5 mesi a causa di un tumore al cervello e in seguito a complicazioni cardiache.