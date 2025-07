Dino Giarrusso dopo l’Isola: “Una o due costole fratturate causate dalla prova del serpente. Ho diversi acciacchi”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alcuni naufraghi dell'Isola dei Famosi dopo essere tornati a casa stanno facendo i conti con alcuni problemi di salute. Dopo Mario Adinolfi e Loredana Cannata, anche Dino Giarrusso ha rivelato di dover andare in ospedale per un problema fisico causato dalla prova del serpente eseguita nella penultima puntata del reality che lo ha visto protagonista. "Credo di avere una o due costole fratturate", ha rivelato in un'intervista.

Le parole di Dino Giarrusso

Ospite di Casa Lollo 2, Dino Giarrusso ha raccontato il suo rientro a casa. Il giornalista e politico, ex inviato de Le Iene, ha rivelato che deve sottoporsi a controlli in ospedale. Dopo la frecciata a Mario Adinolfi e Loredana Cannata che hanno condiviso su Instagram i loro problemi di salute – "Non so se farò un selfie come loro" – ha spiegato di aver riscontrato un problema fisico causato dalla prova del serpente svolta nella puntata dell'Isola dei Famosi del 25 giugno. "Ho un grande dolore alle costole, credo di avere una o due costole fratturate. Andrò al pronto soccorso a farmi dei raggi. Ho diversi acciacchi", le parole. Giarrusso ha rivelato di essere il naufrago che ha perso più kg di tutti: "Sono stato quello che ha perso più chili in rapporto alla mia composizione fisica, questo mi ha detto il medico sul posto. Purtroppo non si mangia davvero". Ha raccontato che durante l'avventura in Honduras "Mangiavamo 25 grammi di riso a pranzo e altrettanti a cena. Poi qualche cocco e se riuscivamo a pescare qualcosa, ma la fame era il grosso punto del programma".

Come stanno gli altri naufraghi: in ospedale anche Adinolfi e Cannata

Anche altri naufraghi sono stati costretti a raggiungere l'ospedale dopo il rientro dall'Honduras. Mario Adinolfi a Fanpage.it ha raccontato che "il caldo di Roma e l'alimentazione diversa dall'Isola ha innescato uno stress" che gli ha causato "dolori atroci". Per fortuna è stato dimesso dopo solo un giorno. Loredana Cannata invece si trova ancora in ospedale, nel reparto di cardiologia, dopo aver avuto problemi di respirazione causati dall'incidente verificatosi sott'acqua all'Isola.