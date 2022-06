Cristina Marino festeggia il primo anniversario con Luca Argentero e ricorda il papà scomparso A un anno dal matrimonio con Luca Argentero, l’attrice ricorda l’ultimo ballo con il papà che ha perso pochi mesi dopo. “Quanto amore papà”, scrive su Instagram la mamma di Nina che insieme al marito si è recentemente trasferita a Milano.

A cura di Giulia Turco

Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il loro primo anniversario di matrimonio. Felici più che mai, i genitori di Nina Speranza si sono scambiati il fatidico sì il 5 maggio 2021 con una romantica cerimonia nel bosco nella loro casa di Città del Pieve, in Umbria. Da allora tanti cambiamenti nella loro vita: la piccola è cresciuta, la famiglia si è trasferita a Milano e Cristina ha perso il suo adorato papà.

Cristina Marino ricorda con affetto il padre scomparso

Ci sono immagini indelebili che poterà sempre con sé. Una di queste è l’ultimo ballo che Cristina Marino ha fatto insieme al papà durante la festa del suo matrimonio. Allegri e pieni di gioia padre, e figlia si stringevano ballando spensierati. L’attrice lo ricorda come “l’anima della festa”, nel video pubblicato ad un anno di distanza. “Quanto amore papà”. È venuto a mancare a febbraio del 2022, nello stesso periodo in cui Luca Argentero sarebbe dovuto salire sul palco di Sanremo.Aveva preferito restare accanto alla moglie. “Grazie perché ci hai insegnato cos’è l’amore”, scriveva l’attrice in un post a lui dedicato sui social. “Ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno e tu a prenderti cura degli altri eri un campione”.

L'amore di Luca Argentero e Cristina Marino

Nel frattempo la piccola Nina Speranza ha da poco compiuto 2 anni. Hanno festeggiato in famiglia, con una festa campestre in giardino. Di recente tuttavia, la coppia ha deciso di lasciare il casolare Il Mandorleto, la casa di Città del Pieve, per trasferirsi nella più comoda Milano. Del capoluogo meneghino hanno scelto la zona di Porta Nuova, una posizione strategia sia per Argentero che presto sarà protagonista di uno spettacolo al Teatro degli Arcimboldi, sia per Cristina che si sta dedicando al lancio della sua collezione fitness.