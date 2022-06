Doc – Nelle tue mani sbarca in America: Matthew McConaughey candidato al ruolo di Luca Argentero Pierdante Piccioni, l’ex primario del Pronto Soccorso di Codogno, che con la sua storia ha ispirato la serie tv Doc nelle tue mani, anticipa che la terza stagione dovrebbe andare in onda nella primavera 2023 e che tutto il prodotto è stato acquistato anche in America. Per il ruolo di Luca Argentero, spunta il nome di Matthew McConaughey.

Parla Pierdante Piccioni, l'ex primario del Pronto Soccorso di Codogno, che con la sua storia ha ispirato la serie tv dei record della Rai. L'occasione al Circolo dei Lettori di Torino per la presentazione con Pierangelo Sapegno del libro Doc Nelle tue mani, l'ultimo romanzo edito da Mondadori sulla seconda stagione della fiction. Doc nelle tue mani 3 dovrebbe andare in onda la prossima primavera sempre su Rai 1, stando a quanto dichiarato a denti stretti:

Stiamo lavorando alla terza serie di Doc, ma non sono autorizzato a dire di più. Dovrebbe andare in onda nella primavera dell'anno prossimo. Si ragionerà ancora di empatia, di metodo Fanti, ma è una delle ipotesi. Naturalmente non si snaturerà la storia e non mancheranno le sorprese.

Matthew McConaughey potrebbe essere Andrea Fanti americano

Tornerà quindi Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti, aiutato da Pierdante Piccioni che ha sostenuto la scrittura della sceneggiatura per la parte medica. Dopo un incidente, il famoso primario perse 12 anni di ricordi e insieme ad essi anche una fetta di vita in reparto, necessaria per ricostruire la sua identità nel vuoto di un recente passato dissoltosi nel nulla.

Ora la serie sta sbarcando in America e Piccioni anticipa il nome del divo Hollywoodiano che potrebbe interpretare il ruolo di Fanti oltreoceano.