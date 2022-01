Dove è stato girato Doc 2, le location della fiction con Luca Argentero È iniziata la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani 2, in cui Luca Argentero veste i panni del Dott. Andrea Fanti colpito da amnesia. Da Milano a Roma e dintorni, scopriamo dove è stata girata la fiction in onda su Rai1.

A cura di Clara Salzano

Luca Argentero in Doc – Nelle tue mani 2 _Immagine da Instagram

Luca Argentero veste di nuovo i panni del Dott. Andrea Fanti nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani 2, la nuova fiction medical in onda su Rai 1 dal 13 gennaio 20212. I nuovi episodi della serie continuano il racconto della vita del Dott. Fanti, che si ispira alla storia vera del Dott. Pierdante Piccioni colpito da amnesia. Le puntate della seconda stagione hanno anche chiari riferimenti al Covid ed infatti anche parte delle riprese sono state realizzate durante la pandemia. Da Milano a Roma, dove si trova il vero Policlinico Ambrosiano, e dintorni, scopriamo dove è stata girata la fiction Doc – nelle tue mani 2.

Luca Argentero durante le riprese di Doc – Nelle tue mani – Immagine da Instagram

Doc 2 è ambientato a Milano, ecco le location

Dai grattacieli di Porta Nuova a CityLife, chi ha seguito la prima stagione di Doc – Nelle tue mani non ha potuto fare a meno di notare numerose scene, soprattutto esterne, ambientate in zone iconiche di Milano. La fiction in onda su Rai1 colloca la storia del Dott. Andrea Fanti nel capoluogo meneghino dove risiede.

L’area di Porta Nuova a Milano

Nella fiction di Rai 1 i ricordi di Fanti immergono il protagonista in luoghi del passato come i Navigli di Milano o la zona di Porta Garibaldi e Porta Nuova, dove probabilmente veniva collocata la casa del Dottore quando viveva ancora con la moglie e i fili.

Piazza Gae Aulenti a Milano

Nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, come già accadeva nella prima, le riprese si concentrano nella zona di CityLife dove è posizionata la casa di Andrea Fanti da single. Si riconoscono le residenze progettate da Zaha Hadid, le stesse dove vivono Chiara Ferragni e Fedez nella realtà.

Residenze Zaha Hadid a CityLife, Milano

Le riprese a Formello, le scene girate negli studi Lux Vide

Le riprese di Doc – Nelle tue mani 2 si sono svolte tra Milano e Roma ma anche in località limitrofe come Formello, piccolo borgo in provincia di Roma dove si trovano gli studi Lux Vide che hanno seguito la produzione in collaborazione con Rai Fiction.

Una ripresa di Doc – Nelle tue mani dagli studi di Lux Vide a Formello_Immagine da Instagram

Formello è un borgo arroccato a circa 30 chilometri da Roma, all'interno del Parco regionale di Veio, antica città etrusca. Sono diversi i riferimenti etruschi nel piccolo paesino laziale che oggi costituisce un museo diffuso (DIF).

Palazzo Chigi del Comune di Formello

Proprio nel centro storico di Formello si trovano gli studi di Lux Vide dove sono state girate numerose riprese della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. Qui sono infatti stati ricostruiti interi reparti dell'Ospedale Ambrosiano dove viene ambientata la fiction di Rai1.

Formello

L'ospedale di Doc non si trova a Milano

Mentre la fiction Doc – Nelle tue mani colloca a Milano le vicende del Dott. Andrea fanti, interpretato da Luca Argentero, bisogna precisare che l'Ospedale Ambrosiano in cui pratica il "Dott. Amnesia" non si trova nel capoluogo meneghino. Molte scene della serie, sia nella prima che nella seconda stagione, sono state girate all'interno degli studi Lux Vide a Formello dove è stato ricostruito parte dell'ospedale.

Una scena di Doc – Nelle tue Mani a Roma_Immagine da Instagram

Altre riprese dell'Ospedale Ambrosiano nella seconda stagione di Doc – Nelle tue mani sono invece state girate al Bio Campus di Roma, in via Alvaro del Portillo nel XI Municipio. Molte scene della serie sono infatti ambientate in veri reparti ospedalieri che non si trovano a Milano ma al Bio Campus di Roma dove vere attrezzature sono state messe a disposizione della troupe per rendere la fiction più realistica.