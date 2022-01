In quale ospedale è ambientato Doc 2, il vero Policlinico Ambrosiano è a Roma Il vero ospedale Ambrosiano dov’è ambientata la fiction Rai 1 Doc – nelle tue mani con Luca Argentero in onda dal 13 gennaio 2022 è il Policlinico del Campus Biomedico di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

La seconda stagione di ‘Doc – nelle tue mani' con Luca Argentero ambientata a Milano è in realtà girata al Policlinico del Campus Universitario Biomedico di Roma. Il vero ospedale nel quale sono avvenute le riprese della serie tv in onda dal 13 gennaio a partire dalle ore 21.25 su Rai1 è in via Álvaro del Portillo, nel IX Municipio. Si tratta dell'ospedale in cui si risveglia il dottore Andrea Fanti, il policlinico Ambrosiano che nella fiction è ambientato a Milano. La prima stagione è stata lanciata durante il lockdown nella prima fase dell'emergenza sanitaria da Covdi-19 e ha visto puntate con un pubblico di 8 milioni di telespettatori.

L'ospedale dove è girato Doc esiste ma si trova a Roma

Le scene girate nei reparti dell'ospedale Ambrosiano che compaiono nella fiction Doc – nelle tue mani con Luca Argentero sono realmente realizzate in un ospedale, ma questo non si trova a Milano. Per rendere il più realistico possibile il tutto, sono state messe a disposizione del regista e dei vari attori i veri spazi dell'ospedale e le vere attrezzature. Per quanto riguarda il cast sono stati riconfermati Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Silvia Mazzieri, Alberto Malanchino, Beatrice Grannò, Gianmarco Saurino, Marco Rossetti, Giusy Buscemi, Giovanni Scifoni, Alice Arcuri, Gaetano Bruno e arriveranno Giusy Buscemi, Alice Arcuri e Marco Rossetti.

Le location tra Roma e Milano

La fiction Rai Doc è ambientata a Milano ma molte scene sono state girate anche nella Capitale, precisamente a Formello, dove si trovano gli studi di Lux Vide. La serie tv italiana è trasmessa su Rai1 dal 2020 scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli, nella prima stagione è stata diretta da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, mentre nella seconda da Beniamino Catena e Giacomo Martelli. Andrà in onda per sette puntate, da metà gennaio appunto, fino a marzo 2022, con l'interruzione per la settimana di Sanremo.