Doc 3 – Nelle tue mani: trama, cast e puntate della terza stagione della fiction con Luca Argentero Da giovedì 11 gennaio, in onda su Rai1 Doc 3 – Nelle tue mani. La serie tv in otto puntate con Luca Argentero, Matilde Gioli, Giacomo Giorgio e Pierpaolo Spollon è giunta alla terza stagione. Andrea Fanti si dividerà tra il ruolo di primario e nuovi ricordi che affiorano.

A cura di Daniela Seclì

Doc 3 – Nelle tue mani: tutto ciò che c'è da sapere sulla terza stagione

Da giovedì 11 gennaio, in onda alle ore 21:30 su Rai1, la serie Doc 3 – Nelle tue mani. La terza stagione è composta da 8 puntate e 16 episodi. La fiction è diretta da Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto ed è interpretata da Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, Matilde Gioli nel ruolo di Giulia Giordano e Pierpaolo Spollon nel ruolo di Riccardo Bonvegna. Nel cast anche Sara Lazzaro, Marco Rossetti e nuovi personaggi come Federico Lentini interpretato da Giacomo Giorgio. Nella trama della terza stagione, Doc affronterà il nuovo ruolo da primario e sarà destabilizzato da ricordi che affiorano da quei dodici anni che sembravano cancellati per sempre. Le riprese della serie si sono svolte tra Roma, Milano e Formello. Quanto alla location ospedaliera, a mettere a disposizioni spazi e tecnologie è stato il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Doc 3 – Nelle tue mani: anticipazioni prima puntata di giovedì 11 gennaio

Andrea Fanti e Giulia Giordano interpretati da Luca Argentero e Matilde Gioli

Le anticipazioni della prima puntata di Doc 3 – Nelle tue mani, in onda giovedì 11 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 1, intitolato Risvegli, Doc è pronto ad affrontare il primo giorno da primario. Il cammino sarà in salita perché la Direttrice Amministrativa intende chiudere il reparto e lui non vuole saperne di abbandonare i suoi pazienti. Accanto ad Andrea, ci sarà Giulia che ancora medita di lasciare il reparto. E poi Riccardo a cui tre nuovi specializzandi daranno filo da torcere. Nell'episodio 2, intitolato Lasciar andare, Andrea recupera ricordi importanti e Agnese teme che questo possa destabilizzarlo e perdere l'equilibrio faticosamente raggiunto. Damiano è preoccupato dagli effetti che la nuova consapevolezza di Fanti potrebbe avere su Giulia. Doc, invece, non perde il suo buonumore, ma Enrico gli impone di incastrare la terapia che gli ha prescritto con gli impegni da primario.

Il cast di Doc – Nelle tue mani 3: attori e nuovi personaggi

Doc 3 – Nelle tue mani, Giacomo Giorgio è tra le new entry del cast

Luca Argentero interpreta Andrea Fanti;

Matilde Gioli interpreta Giulia Giordano;

Pierpaolo Spollon interpreta Riccardo Bonvegna;

Sara Lazzaro interpreta Agnese Tiberi;

Marco Rossetti interpreta Damiano Cesconi;

Giacomo Giorgio interpreta Federico Lentini;

Elisa Di Eusanio interpreta Teresa Maraldi; Laura Cravedi interpreta Martina Carelli; Elisa Wong interpreta Lin Wang; Giovanni Scifoni interpreta Enrico Sandri; Aurora Peres interpreta Barbara; Diego Ribon interpreta Alberto Bramante.

La trama di Doc 3 – Nelle tue mani e dove eravamo rimasti

Nelle prime due stagioni, abbiamo assistito alla vita di Doc andata in frantumi dopo un colpo di pistola alla testa. Anche se Andrea Fanti, primario di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano di Milano, è sopravvissuto, una volta uscito dal coma si è reso conto di avere dimenticato gli ultimi dodici anni della sua vita. Ha dimenticato che il suo matrimonio è finito, che aveva una nuova relazione con Giulia, che suo figlio è morto. Per lui è stato faticosissimo riaffrontare tutti i dolori della sua vita e ricostruire. La tragedia ha portato anche a un profondo cambiamento, se prima era freddo e distante con i pazienti, ora prova empatia per loro. Nella terza stagione sarà reintegrato nel ruolo di primario. Cercherà di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Direzione, ma non ha intenzione di trascurare i suoi pazienti. Poi, un ricordo dei dodici anni che sembravano persi per sempre, si riaffaccerà alla sua memoria, destabilizzando lui e le donne che ha amato: Agnese e Giulia. Agnese teme che vengano a galla il comportamento da lei tenuto dopo lo sparo e dettagli del suo passato con Andrea che ha tenuto nascosti. Giulia, dopo la tragica relazione con Lorenzo e l'attuale frequentazione con Damiano, è preoccupata che Andrea possa ricordare il loro amore. Quale sarebbe l'impatto su di lei?

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La terza stagione di Doc – Nelle tue mani

La serie Doc 3 – Nelle tue mani è composta da sedici episodi e otto puntate, che andranno in onda ogni giovedì in prima serata (ad eccezione della settimana del Festival di Sanremo 2024). Gli episodi saranno disponibili anche in replica e in diretta streaming su RaiPlay. Il calendario della programmazione:

Prima puntata in onda giovedì 11 gennaio;

Seconda puntata in onda giovedì 18 gennaio;

Terza puntata in onda giovedì 25 gennaio;

Quarta puntata in onda giovedì 1 febbraio;

Quinta puntata in onda giovedì 15 febbraio;

Sesta puntata in onda giovedì 22 febbraio;

Settima puntata in onda giovedì 29 febbraio;

Ottava puntata in onda giovedì 7 marzo.