Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni seconda puntata 18 gennaio: i ricordi di Fanti, Riccardo in crisi Le anticipazioni della seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 3 in onda giovedì 18 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della serie tv con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Doc – Nelle tue mani 3, anticipazioni seconda puntata del 18 gennaio

Le anticipazioni della seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 3 in onda giovedì 18 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi della serie tv con Luca Argentero, Matilde Gioli, Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio, non mancheranno i colpi di scena. Attenzione spoiler. Andrea Fanti cercherà di recuperare nuovi ricordi. Intanto, in reparto, la situazione si farà sempre più ingestibile. Riccardo affronterà una crisi che lo porterà al rischio di compromettere il rapporto con Martina. L'appuntamento è giovedì 18 gennaio alle ore 21:30 su Rai1.

Doc 3 – Nelle tue mani, anticipazioni seconda puntata del 18 gennaio

Doc 3 – Nelle tue mani, Luca Argentero interpreta Andrea Fanti

Le anticipazioni della seconda puntata di Doc – Nelle tue mani 3 in onda giovedì 18 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 3, intitolato Perfetta, Doc tenta di riportare a galla nuovi ricordi. Vorrebbe ricostruire i dodici anni svaniti dalla sua memoria dopo lo sparo. Giulia lo sostiene, dividendosi tra lui e il ricovero di una direttrice d'orchestra. In reparto, intanto, viene ricoverato un altro paziente: un travel blogger. L'uomo è affidato alle cure di Federico, ma il loro incontro si rivelerà decisamente complicato.

La crisi di Riccardo e le difficoltà di Federico

La trama della seconda puntata di Doc

Nell'episodio 4, intitolato Sogni, Doc è impegnato nel caso di un panettiere che viene ricoverato dopo avere manifestato degli strani sintomi. Inoltre, Andrea Fanti sente di non riuscire a evocare altri ricordi, ma un'occasione per riportare a galla dettagli importanti del suo passato, sembra risiedere nel concorso in onore di Mattia. Doc chiede alla sua ex moglie, Agnese, di accompagnarlo. Intanto, in reparto la situazione si fa sempre più ingestibile. Federico si sente sotto pressione, mentre Riccardo affronta una profonda crisi che rischia di rovinare il suo rapporto con Martina.