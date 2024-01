Chi è Elisa Wong, l’attrice che interpreta Lin Wang nella fiction Doc 3 Elisa Wong, 27 anni, nata a Pechino, è una delle new entry nel cast di Doc 3- Nelle tue mani, dove interpreta il ruolo della specializzanda Lin Wang. In passato ha recitato nelle serie Zero, Il Clandestino e POV – I primi anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Elisa Wong è una delle new entry nella terza stagione di Doc- Nella tue mani, che debutta giovedì 11 gennaio su Rai1. L'attrice, 27 anni, nata a Pechino, interpreta il ruolo della specializzanda Lin Wang. In passato ha recitato nelle serie Zero, Il Clandestino e POV – I primi anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno informazioni precise a riguardo.

Chi è Elisa Wong, la carriera dal teatro a Doc 3

Classe 1996, Elisa Wong è nata a Pechino e vive a Roma. Sua madre è Yimin Zhang, mentre suo padre Marco Wong, presidente onorario di Associna. Dopo il liceo, si è iscritta all'università Luiss Guido Carli per studiare Economia e Management d'Impresa, nel quale si laurea nel 2020. Ben presto capisce però che quella non è la sua strada e, dopo un tirocinio in uno studio di commercialisti, decide di iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. Già da piccola aveva studiato teatro e recitazione, ma allora non pensava che potesse diventare un lavoro. Poi il debutto al cinema con piccoli ruoli: la prima esperienza sul set è stata con Una Famiglia di Sebastiano Riso. Ha poi recitato anche in diverse serie tv: Zero (2021) nei panni di Robbi, Pov- I primi anni (2o22), The Net (2022) e Il Clandestino (2023). Ora è prona a tornare sul piccolo schermo nella fiction Doc 3- Nelle tue mani, nei panni della specializzanda Lin Wang, che affiancherà il Dottor Fanti.

La vita privata di Elisa Wong

Per quanto riguarda la vita privata di Elisa Wong, non si hanno informazioni precise: l'attrice non ha mai rilasciato interviste sul tema e sul suo profilo Instagram non ci sono scatti che fanno pensare abbia una relazione in corso. Sui social, infatti, condivide perlopiù sue foto sui set e della vita di tutti i giorni.