Chi è Laura Cravedi, l'attrice che interpreta Martina Carelli in Doc 3 Laura Cravedi, 23 anni, nata a Piacenza, è una delle new entry nel cast di Doc 3- Nelle tue mani, dove interpreta il ruolo della specializzanda Martina Carelli. In passato ha recitato nei film La scuola Cattolica e Un Grande Giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo.

A cura di Elisabetta Murina

Laura Cravedi è una delle new entry nella terza stagione di Doc- Nella tue mani, che debutta giovedì 11 gennaio su Rai1. L'attrice ha 23 anni, è nata a Piacenza ma vive a Roma e interpreta il ruolo della specializzanda Martina Carelli. In passato ha recitato in film come Il Grande Giorno con Aldo, Giovanni e Giacomo e La Scuola Cattolica. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno informazioni precise a riguardo.

Chi è Laura Cravedi, la carriera da La Scuola Cattolica a Blanca 2

Laura Cravedi ha 23 anni, è nata a Piacenza e residente a Roma. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al teatro e si è poi diplomata presso Fondamenta- La scuola dell'attore, con sede nella Capitale. Nel 2021 ha recitato nella produzione teatrale Aminta di Sergio Basile, per poi approdare sul grande schermo poco dopo. Nel 2021 ha recitato nel film La Scuola Cattolica di Stefano Mordini e l'anno successivo è entrata a far parte del cast di Il Grande Giorno con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Nella sua carriera non sono mancate anche piccole esperienza in tv: è apparsa nella fiction Il paradiso delle signore e poi nella seconda stagione di Blanca nel ruolo di Giulia Vannucci.

Laura Cravedi è Martina Carelli nella fiction di Rai 1

In Doc 3- Nella tue mani, Laura Cravedi interpreta il personaggio di Martina Carelli, una nuova specializzanda dell'ospedale. Fin da subito viene descritta come una ragazza intelligente e determinata, con un grande intuito e molto empatica nei confronti dei pazienti. La nuova dottoressa nasconde un grande segreto, che almeno all'inizio riesce a nascondere ai colleghi, ma che nel corso delle puntate potrebbe venir scoperto. Di cosa si tratterà?