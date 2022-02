Il messaggio d’addio di Cristina Marino al padre: “A prenderti cura degli altri eri un campione” Cristina Marino dice addio al padre con un post su Instagram: le parole scritte per lui hanno commosso amici e colleghi che hanno commentato con messaggi di cordoglio.

A cura di Gaia Martino

La morte del padre di Cristina Marino è stato un fulmine a ciel sereno. La moglie di Luca Argentero è stata colpita dal drammatico lutto che ha costretto, inoltre, l'attore a disdire l'impegno al Festival di Sanremo 2022. La modella e attrice con un lungo post su Instagram ha omaggiato il suo papà scomparso nelle ultime ore.

Il post di addio di Cristina Marino

Cristina Marino pochi minuti fa ha condiviso un post per suo padre, morto nelle ultime ore. A corredo di una fotografia scattata il giorno del matrimonio con Luca Argentero, l'attrice e modella ha scritto:

Grazie papà perché ci hai insegnato che cos’è l’amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione. E io papà ti dico grazie dal profondo del mio cuore, perché che sono certa che poche persone al mondo hanno avuto la fortuna si sentirsi amati, protetti e coccolati come mi sono sentita io. Tanto eri tu, tanta era la tua grandezza. TANTO è il nostro amore.

La vicinanza di amici e colleghi Vip

Su Instagram Cristina Marino ha ricevuto tantissimi messaggi di vicinanza da parte di amici e colleghi. Il primo è stato del marito che ha lasciato un cuore, un emoticon semplice ma ricca di significato. La stessa emoticon è stata aggiunta da Emma Marrone e Matilde Gioli. Ludovica Bizzaglia ha scritto per lei: "Quanto ti voglio bene donna meravigliosa!!". Anche Alice Basso ha mostrato la sua vicinanza: "Un abbraccio grandissimo".

Luca Argentero sbotta contro chi fa satira sul lutto

La morte del padre di Cristina Marino ha stravolto i piani di Luca Argentero che è stato costretto ad annullare la sua presenza nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022. La pagina satirica Live Spinoza ieri sera ha ironizzato sull'assenza dell'attore a Sanremo 2022 con parole che hanno fatto storcere il naso a molti: "Luca Argentero non è a Sanremo per un lutto in famiglia. La stessa scusa che usavamo noi quando c'era il compito in classe". Queste parole scritte su Twitter hanno ricevuto una replica forte e diretta dal diretto interessato: "Ma vaff***". Doveva salire sul palco dell'Ariston per raccontare il successo di Doc Nelle Tue Mani, la serie tv andata in onda su Rai Uno che lo ha reso ancora più amato dal pubblico italiano, ma visto l'accaduto ha deciso di restare vicino a sua moglie e la famiglia in un momento così triste e difficile.