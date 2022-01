Cristina Marino su Luca Argentero: “Alcune sue fan sono troppo invadenti, anche davanti a me” Cristina Marino racconta cosa non riesce proprio a tollerare della popolarità del marito, che sta attraversando il successo della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Ma assicura: “Di lui mi fido”.

A cura di Giulia Turco

Cristina Marino non è gelosa di Luca Argentero, ci tiene a metterlo in chiaro: "Se fossi stata gelosa non avrei potuto sposarlo, sarei stata matta!". L'attrice e imprenditrice 31enne ha raccontato in un'intervista al Corriere cosa non riesce proprio a tollerare della visibilità del marito e attore, soprattutto ora che sta cavalcando l'onda del successo con la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. "Su di lui sono tranquillissima, assolutamente", assicura mentre lui è probabilmente al suo fianco, "ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne".

Cristina Marino infastidita dalle fan del marito

Cristina Marino e Luca Argentero si stanno godendo qualche giorno di relax alle Maldive, lontani dagli impegni lavorativi. È stato un anno intenso per entrambi, in particolare per lui che è reduce dal lungo set della fiction Doc-Nelle tue mani. Ora è tempo di godersi qualche momento insieme alla piccola Nina Speranza, partita insieme a loro. Rispondendo alle domande del Corriere, Cristina spiega come gestisce la popolarità del marito. "Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti", racconta, "quelle che urlano ‘Oddio ti amo', ‘Oddio che bello', come se io non ci fossi. Non sono giustificabili solo perché è famoso", aggiunge la signora Argentero. "Ci sono tanti modi per manifestare il prossimo essere fan, ben venga quello educato".

Luca Argentero è un papà affettuoso

La piccola Nina Speranza ha soli 2 anni e sui social dei genitori non è ancora stata mostrata. Una scelta ponderata a tutela della loro privacy familiare: "Nina è la bambina più bella che abbia mai visto, e mi spiace non farla vedere al mondo", spiega Cristina Marino, "ma la gente non sa dosare le parole e non ho voglia che diventi argomento da bar. Quando capirà e se vorrà mi chiederà lei di essere mostrata sui social". La mamma di Nina confessa che Argentero è un papà particolarmente attento e affettuoso: "Luca è un papà incredibile, molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un “mammo” a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto".