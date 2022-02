Jennifer Lopez riceve una dolce sorpresa da Ben Affleck, il romantico San Valentino dei vip In Italia Luca Argentero e Cristina Marino, Francesca Barra e Claudio Santamaria appena genitori, Laura Pausini e Paolo Carta. Non solo le coppie festeggiano l’amore, Michelle Hunziker e Sandra Milo ad esempio festeggiano quello per se stesse.

A cura di Giulia Turco

Non manca il sentimentalismo a San Valentino 2022, che per molte coppie di vip si trasforma nell'occasione giusta per concedersi un appuntamento romantico. Ora che finalmente la pandemia sembra lasciare finalmente più respiro, si torna ad avere voglia di celebrare l'amore e la festa degli innamorati il giusto pretesto per una cena romantica o una serata di coppia. In Italia sono tanti i vip che si sono già sbizzarriti, ma da Hollywood c'è una coppia che su tutte domina il gossip nella giornata dell'amore.

Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck protagonisti di questo San Valentino 2022. La coppia, tornata alla ribalta con il loro amore durante l'estate del 2021, sta vivendo un periodo particolarmente felice. Fotografati insieme alla prima di Marry Me ultimo film di JLo, non hanno esitato ad esporre pubblicamente il loro amore nel giorno degli innamorati. Ben Affleck ha dedicato alla sua Jennifer un romantico video diffuso in rete. Quasi quattro minuti di immagini, che ripercorrono i momenti più belli vissuti insieme, dagli esordi tra il 2002 e il 2004, la partecipazione agli Oscar, i loro baci più romantici. "Mi sento molto felice e fortunata ad avere una relazione che è serena e amorevole, e voglio fare tutto il possibile per proteggerla e tenerla al sicuro", ha confessato l'attrice a People. "Lo consideriamo sacro."

San Valentino dei Vip in Italia

Anche tra i vip nostrani il romanticismo non manca. Già da stamattina sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno condiviso con i fan un messaggio, una foto, una testimonianza del loro giorno dell'amore. Federica Panicucci che ha ricevuto in studio un mazzo di rose rosse dal fidanzato Marco Bacini a Sandra Milo che su Instagram rivendica l'amore solo per se stessa: "Nel giorno in cui tutti gli innamorati del mondo celebrano il loro amore, senza tanti inutili giri di parole, posso affermare senza timore di esser smentita che l'amore assoluto per me siete stati solo voi, figli miei!".

Ci sono Luca Argentero e Cristina Marino con uno scatto da "amanti", come scrivono sui social, ma anche Francesca Barra e Cladio Santamaria appena diventati genitori della piccola Atena: “Chi me lo doveva dire che di tutte le cose che abbiamo fatto insieme, la più romantica sarebbe stata trascorrere le notti insieme svegli facendoci compagnia tra una poppata e un cambio di pannolino”. C'è Federica Pellegrini che riceve un mazzo di rose dal futuro sposo Matteo Giunta e Michelle Hunziker, fresca di separazione da Tomaso Trussardi: "Oggi iniziamo una storia d'amore lunga una vita intera… Quella con noi stessi".

Dal mondo della musica Noemi che posta una foto col marito Gabriele Greco, a Laura Pausini innamoratissima con Paolo Carta. Dai social Giulia De Lellis festeggia con il suo Carlo Beretta, mentre i Prelemi si sono concessi una romantica cena da Alessandro Borghese: “Dopo un anno eccovi qua. È cambiato tutto, ma non è cambiato niente”. Anche Aurora Ramazzotti ha festeggiato in anticipo San Valentino con Goffredo Cerza, con una serata di spa.