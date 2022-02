La romantica lettera di Alessandro per Sophie al GF VIP: “La nostra favola senza copione, ti amo” Nella casa del GF VIP Alessandro Basciano ha sorpreso la sua Sophie Codegoni con una romantica serata. Tra palloncini, spumante e petali di rose le ha letto una lettera d’amore scritta per lei.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I concorrenti del Grande Fratello Vip, vista la puntata in diretta di questa sera, hanno festeggiato San Valentino in anticipo. Ieri sera Alessandro Basciano ha deciso di sorprendere Sophie Codegoni, la sua fidanzata conosciuta nella Casa di Cinecittà con una sorpresa molto romantica. Mentre era in camera, distratta con gli altri inquilini, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha allestito l'area della piscina con palloncini, petali di rosa, dolci e champagne. Dopo cena, con una scusa, l'ha invitata a raggiungerlo per trascorrere del tempo insieme. Poi le ha letto una lettera scritta da lui in cui dichiara tutto il suo amore.

La sorpresa di Alessandro per Sophie

Alessandro Basciano ieri sera ha regalato una serata romantica alla sua Sophie Codegoni. Nella Casa del GF Vip ha allestito in piscina un'area dedicata all'amore, con palloncini, petali, dolci e champagne, poi ha letto una lettera scritta per lei. "Io volevo fare una cosa che non c'entrava niente, è a cavallo con San Valentino. Ti leggo una lettera, farina del mio sacco. Mi vergogno" le ha confessato imbarazzato. Poi ha letto le parole scritte per lei, per dichiararle tutto il suo amore: frase dopo frase, l'ex tronista ha ascoltato attenta ogni parola, con gli occhi sognanti ed emozionati. Un lungo e romantico bacio ha concluso il momento di intimità tra i due giovani concorrenti del GF VIP ma le sorprese per Sophie non erano finite: Alessandro le ha regalato un album fotografico da riempire ed una scatola a forma di cuore con dentro le loro foto più belle.

La lettera di Alessandro