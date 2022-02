Sorpresa a Mattino5 per Federica Panicucci, arriva un mazzo di rose rosse dal fidanzato Marco Bacini Federica Panicucci durante il suo Mattino Cinque è stata sorpresa da un grande mazzo di rose rosse, regalato in occasione di San Valentino dal suo fidanzato e prossimo sposo Marco Bacini.

A cura di Gaia Martino

Nella giornata di San Valentino tutti gli innamorati sono più romantici del solito. Questa mattina nel corso del suo Mattino Cinque, Federica Panicucci ha ricevuto una sorpresa dal suo fidanzato, prossimo sposo, Marco Bacini. "È l'uomo che ho sempre sognato" – confessò la conduttrice nel 2018 a Verissimo riferendosi al compagno – Un uomo d'altri tempi, ha il senso di protezione, valori importanti, è serio". L'imprenditore conferma la sua galanteria regalando rose rosse alla sua futura sposa, emozionandola in diretta su Canale 5.

La sorpresa per Federica Panicucci

Marco Bacini, imprenditore noto nel campo dell'abbigliamento, non perde occasione per sorprendere la sua compagna e prossima sposa, Federica Panicucci. Questa mattina in occasione di San Valentino le ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse negli studi Mediaset, mentre era in diretta con il suo Mattino Cinque. La conduttrice si è emozionata e imbarazzata ed ha salutato i suoi telespettatori con il grosso bouquet in braccio: "Auguro Buon Valentino a tutti. Queste sono le rose che mi sono arrivate dal mio Marco, e al mio Marco auguro buon San Valentino". La Panicucci dopo aver terminato il programma in diretta su Canale 5, ha poi aggiornato il suo profilo Instagram per mostrare nel dettaglio il suo romantico mazzo di rose rosse.

Il matrimonio con Marco Bacini

Federica Panicucci sposerà Marco Bacini nel 2022. Formano una coppia consolidata nel mondo dello spettacolo: sono fidanzati da cinque anni e sono pronti a giurarsi amore eterno all'altare. In un'intervista al settimanale Chi di novembre 2021, la conduttrice ha rivelato che le nozze avverranno nel 2022, senza specificare la data esatta ed il luogo. Inoltre ha raccontato di come immagina il suo matrimonio: