Federico Fashion Style svela il motivo per cui non sposa la fidanzata Letizia Porcu Federico Fashion Style spiega il perché del suo mancato matrimonio con la compagna Letizia Porcu, madre della piccola Sophie Maelle e al suo fianco da circa dieci anni.

A cura di Ilaria Costabile

Federico Fashion Style è ormai diventato un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, dopo il programma di cui è protagonista e la partecipazione a "Ballando con le stelle", l'hair stylist di Anzio trova sempre più occasioni per far parlare di sé. In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, infatti, ha risposto ad alcune domande in merito alla sua vita privata e soprattutto riguardanti il suo rapporto con la compagna Letizia Porcu.

La spiegazione di Federico Lauri

I due sono ormai legati da circa dieci anni, ma non hanno mai pensato a consolidare il loro rapporto con il matrimonio, una scelta presa di comune accordo e che Federico Lauri ha spiegato in questi termini alla rivista diretta da Riccardo Signoretti: "Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto”. Insomma, un modo per dire che entrambi non sentono la necessità di sottolineare attraverso un rito, sia esso religioso o civile, il sentimento che li unisce e che ha permesso loro di diventare i genitori della piccola Sophie Maelle, arrivata con la fecondazione assistita, dopo averci provato per diverso tempo, ma purtroppo senza successo.

Letizia Porcu difende Federico Fashion Style

A difendere il loro rapporto era stata di recente proprio Letizia Porcu, stanca delle continue illazioni in merito alla sessualità del suo compagno, aveva chiesto che non fosse più toccato l'argomento, sottolineando come con queste stoccate si toccasse non solo Federico Fashio Style, ma anche la sua figura. D'altro canto, Lauri, intervistato anche da Mara Venier ha parlato piuttosto apertamente della sua intimità, dichiarando di non avere nulla da nascondere e anche in un acceso battibecco con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, l'aveva provocata invitandola a cena dopo essere stato punzecchiato sulla faccenda.