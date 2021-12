Letizia Porcu, la moglie di Federico Fashion Style: “Basta parlare della sua sessualità” Letizia Porcu, la moglie di Federico Fashion Style, in un’intervista si è sfogata in merito alle continue illazioni sul conto dell’orientamento sessuale di suo marito.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i personaggi più chiacchierati del mondo dello spettacolo c'è Federico Fashion Style, nome con cui è conosciuto ai più Federico Lauri, l'hair stylist dei vip diventato famoso per il suo programma "Il salone delle meraviglie" e ormai ex concorrente di Ballando con le stelle, dove ha sorpreso pubblico e giuria per la sua capacità di mettersi in gioco. Questa sua esposizione televisiva lo ha messo al centro delle cronache rosa e con lui anche il suo privato ha suscitato l'attenzione dei più, che in molte occasioni si sono posti domande in merito alla sua identità sessuale. A questo proposito, infatti, è intervenuta Letizia Porcu, sua moglie, che stanca delle continue illazioni su suo marito ha voluto dire la sua.

Lo sfogo di Letizia Porcu

In un'intervista rilasciata al settimanale Vero, la donna ha ammesso di aver sofferto per le continue domande attorno alla vita privata dell'uomo che ha scelto affinché stesse al suo fianco e che, quindi, mettono in discussione anche la sua persona: "Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina. […] Essere sua moglie è molto impegnativo". Letizia Porcu, quindi, ha fatto in modo di far sentire la sua voce in merito ad una questione che riguarda strettamente anche il suo privato e che, ovviamente, intende custodire.

Federico Lauri sul suo orientamento sessuale

Intervistato da Serena Bortone nel suo programma "Oggi è un altro giorno", Federico Lauri ha parlato senza remore del suo orientamento sessuale e di quanti in questi anni hanno avuto da ridire, ponendosi domande sulla veridicità della sua storia d'amore o sul fatto che avesse voluto costruirsi una famiglia, diventando anche papà della piccola Sophie Maelle. "Sono etero, non ho nulla da nascondere" ha dichiarato alla giornalista, rispondendo anche alla questione sollevata da Selvaggia Lucarelli proprio durante una puntata di Ballando con le stelle.