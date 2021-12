Jerry Calà: “Ho tradito Mara Venier ma mi giustifico, ero un ragazzino” Jerry Calà è tornato a parlare del matrimonio con Mara Venier. L’attore ha attribuito le sue “marachelle” alla giovane età. Oggi, lui e la sua ex moglie sono grandi amici.

A cura di Daniela Seclì

Jerry Calà si è raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'attore, come molti sanno, è stato sposato con Mara Venier. I due hanno avuto una relazione un po' burrascosa, perché Calà si sarebbe concesso delle scappatelle. Oggi, però, hanno un bellissimo rapporto e sono un punto di riferimento l'uno per l'altra. La conduttrice lo ha spesso invitato anche nel suo programma Domenica In.

Perché Jerry Calà giustifica i tradimenti a Mara Venier

Quando, nel corso dell'intervista, si è tornati a parlare delle indiscrezioni secondo le quali avrebbe tradito la sua ex moglie Mara Venier, il settantenne ha replicato: "Ma basta con queste cose, ormai è diventata una leggenda! Ogni età ha i suoi problemi e a quei tempi non avevo neanche 30 anni, che per un uomo vuol dire essere un ragazzino. E poi ero in preda a un improvviso successo. Se ho fatto qualche marachella mi giustifico". Insomma, l'artista attribuisce eventuali scivoloni alla giovane età e all'improvviso turbinio del successo, difficile da gestire.

Jerry Calà e Mara Venier oggi hanno un bellissimo rapporto

Sono passati tanti anni da allora e Jerry Calà e Mara Venier ormai non ci pensano più. Oggi hanno una solida amicizia, caratterizzata da grande affetto: "È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità". Infine, l'attore ha elencato le caratteristiche che apprezza di più della sua ex. Ammira molto "la sua schiettezza" e il fatto che abbia grande empatia nei confronti del prossimo e sia sempre "pronta a commuoversi, ma anche a gioire spontaneamente". Quindi ha concluso: "È una delle persone più vere che conosco".