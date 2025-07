video suggerito

Johnny Calà si è laureato in cinema, le foto in famiglia con il padre Jerry e la mamma Bettina Castoldi Il figlio di Jerry Calà si è laureato in cinema. Johnny, nato dall'amore tra l'attore e la moglie Bettina Castoldi, ha indossato la corona di alloro. Su Instagram alcuni scatti di famiglia in occasione dell'importante traguardo.

A cura di Elisabetta Murina

Il figlio di Jerry Calà si è laureato. Johnny, nato dall'amore tra il noto attore e la moglie Bettina Castoldi, ha indossato la corona di alloro. Su Instagram alcuni scatti di famiglia in occasione dell'importante traguardo, che ha reso il 22enne Dottore per la prima volta presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Il figlio di Jerry Calà laureato, le foto insieme in famiglia

E stato Jerry Calà a pubblicare su Instagram alcuni scatti insieme alla moglie Bettina Castoldi e al figlio Johnny, rendendo pubblico l'importante traguardo del ragazzo. Il 22enne, nella giornata di martedì 1 luglio, si è laureato in cinema presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Nello scatto, indossa la corona di alloro e tiene tra le mani la tesi e la pergamena di laurea. Accanto a lui la mamma e il papà che lo abbracciano. Tantissimi i commenti di congratulazioni arrivati sotto il post da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, come quello di Mara Venier, Ezio Greggio, Fausto Leali, Francesco Oppini, Barbara Foria.

Il rapporto tra Jerry Calà e suo figlio Johnny

Jerry Calà e suo figlio Johnny hanno un legame molto stretto. Il ragazzo, nato dall'amore tra l'attrice e la sua seconda moglie Bettina Castoldi, ha seguito le orme del padre. Oltre alla laurea in cinema, ha iniziato una carriera nel mondo dello spettacolo come attore e musicista, apparendo già in diversi film diretti dal padre, come Vita Smeralda e Torno a Vivere da Solo, o nel videoclip del singolo Un'altra estate che va. Pare che i genitori abbiano cercato di tenere la sua vita il più lontana possibile dai riflettori, lasciando che costruisse da solo la sua carriera artistica.