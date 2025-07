Il figlio di Enzo Salvi vittima di furto, l’attore ai ladri: “Fate schifo, tanto vi vengo a cercare”

Con una storia pubblicata su Instagram, Enzo Salvi ha raccontato che uno dei suoi due figli è stato vittima di furto. L’attore ha rivolto un messaggio direttamente ai ladri con insulti per il gesto compiuto: “Pezzi di me**a, non esiste altra definizione per chi spacca il vetro dell’auto di un ragazzo e gli ruba quello che ha dentro”.

Il figlio di Enzo Salvi vittima di furto. Il noto attore e comico romano, con una storia pubblicata su Instagram, ha raccontato uno spiacevole episodio accaduto a uno dei suoi figli, a cui è stato spaccato il vetro della macchina e sono stati portati via gli oggetti personali all'interno.

Il messaggio di Enzo Salvi ai ladri: "Vi vengo a cercare"

Con una storia pubblicata su Instagram, Enzo Salvi ha raccontato cosa è accaduto a suo figlio, probabilmente il minore Nicolò, che ha 27 anni, vittima di furto. "A quei grandissimi pezzi di me**a", ha esordito l'attore. E ha continuato: "Non esiste altra definizione per chi spacca il vetro dell'auto di un ragazzo e gli ruba tutto quello che ha dentro". Salvi ha poi minacciato gli autori del gesto, spiegando che di certo quello che hanno fatto non è passato inosservato: "Avete colpito mio figlio e questo non lo dimenticherò. Siete il nulla travestito da persona, ladri da quattro soldi con l'anima marcia e la faccia da vigliacchi". Infine ha concluso: "Fate schifo. Tanto vi vengo a cercare".

La famiglia di Enzo Salvi: i due figli Manuel e Nicolò

Enzo Salvi è padre di due figli maschi, Manuel e Nicolò. Stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, il primogenito è una guardia giurata di professione ed è sposato con Federica Stazzi, lontana come lui dal mondo dello spettacolo. I due sono convolati a nozze nel 2023 ed era diventato virale su TikTok il video in cui la sposa si era presentata al cimitero nel giorno del suo matrimonio per posare un bouquet sulla tomba della nonna. Quanto al secondo genito, ha 28 anni e sul suo conto non si hanno informazioni precise. L'attore ha avuto entrambi i figli con una donna di nome Laura, estranea al mondo dello spettacolo, a cui sarebbe legata ancora oggi.