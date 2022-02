Incidente in auto per Federica Panicucci: “Sono viva per miracolo” La conduttrice di Mattino 5 si è presa un brutto spavento quando, mentre girava con la sua auto per le strade di Milano, è stata colpita da una tegola caduta da un palazzo. L’urto per fortuna è stato retto dal vetro del tutto dell’auto e Panicucci ne è uscita illesa.

A cura di Giulia Turco

Mattinata di paura per Federica Panicucci, rimasta vittima di un incidente che ha dell'incredibile. Mentre girava con la sua auto per le strade di Milano, la conduttrice di Mattino 5 è stata colpita in pieno da una tegola caduta da un palazzo. Fortunatamente il tetto della sua auto, seppur in vetro, ha retto il colpo e dunque Federica Panicucci se l'è cavata con un brutto spavento e un'auto da riparare. Nel suo racconto su Instagram sottolinea come nella sfortuna sia stata anche incredibilmente fortunata.

Come sta Federica Panicucci

La conduttrice ha documentato l'accaduto postando due foto sul suo profilo Instragram: uno scatto da dentro l'abitacolo della sua auto e uno da fuori. Non ci sono dubbi sul fatto che l'urto sia stato importante e dunque Panicucci deve essersi presa davvero paura sentendo cadere una tegola sul tetto dell'auto. Fortunatamente però è uscita del tutto illesa dall'incidente. "Questo è il tetto vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno", racconta ai suoi follower. "Per fortuna il vetro ha resistito, sono viva per miracolo".

Federica Panicucci tornata alla guida di Pomeriggio 5

Dopo la pausa natalizia, Federica Panicucci è tornata ad affiancare il collega Francesco Vecchi nella fascia mattutina del programma di Canale 5. Si era ipotizzato che la conduttrice non sarebbe più tornata alla guida di Mattino 5, ma a partire da gennaio è ricomparsa a tenere compagnia al pubblico del mattino. Una presenza fondamentale, quella di Panicucci, che ultimamente si occupa di tutti gli aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip e le notizie dal mondo dello spettacolo, mentre a Vecchi spetta la parte più strettamente di informazione. Un mix, quello tra le due conduzioni, che continua a segnare ottimi ascolti per la fascia in questione.