Incidente d'auto per l'ex corteggiatore Manuel Galiano: "Un camion ci è venuto addosso, vivo per miracolo" Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è rimasto coinvolto in un grave incidente d'auto con un camion: "Ha effettuato un inversione a "U" colpendo la nostra macchina. Ci siamo salvati per miracolo". Portato in ospedale è stato subito soccorso e il suo occhio è stato salvato.

A cura di Elisabetta Murina

Grave incidente d'auto per Manuel Galiano. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, all'epoca scelta da Giulia Cavaglià alla fine del suo percorso, ha raccontato sui social di essersi scontrato con un camion dei rifiuti e di essere vivo per miracolo. Subito dopo è stato portato in ospedale, dove è stato subito soccorso.

Il racconto dell'incidente

Con alcune immagini piuttosto forti condivise sul suo profilo Instagram, Manuel Galiano ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente a Roma: un camion dei rifiuti, che stava effettuando una manovra, ha colpito la macchina su cui l'ex corteggiatore di Uomini e Donne viaggiava con la compagna Jlenia. Fortunatamente le cinture di sicurezza hanno salvato i due passeggeri, vivi per miracolo:

Oggi ho avuto incidente con un camion dell’A.M.A., ha effettuato un inversione a “U” colpendo la nostra macchina, ferendo gravemente me e Jlenia. Per fortuna indossavamo le cinture di sicurezza e siamo riusciti a salvarci la vita per miracolo.

Come sta ora Manuel Galiano: "Mi hanno dimesso ancora sporco di sangue"

Subito dopo lo scontro, Galiano è stato portato in ospedale e ha condiviso alcune immagini delle sue condizioni. "Il mio occhio è stato salvato", ha spiegato l'ex corteggiatore. E ha poi raccontato di essere stato dimesso ancora sporco di sangue e senza essere stato sottoposto a tutti gli esami necessari:

Prima che escano notizie NON VERE ci tenevo a dire la mia versione. All’ospedale mi hanno dimesso ancora sporco di sangue e senza farmi tutti gli esami consoni che un cittadino italiano merita di avere pagando le tasse, dicendomi che non potevano cucirmi non avendo più pelle da suturare.