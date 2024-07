video suggerito

Lucio Presta sull’incidente in trattore: “Sono caduto in un dirupo, il mezzo mi ha travolto” Lucio Presta ha parlato per la prima volta dell’incidente in trattore avuto qualche mese fa: “Ho perso il controllo del mezzo e sono caduto in un dirupo rotolando verso valle, sono stato colpito dal mezzo”. L’ex manager dei Vip è poi arrivato in codice rosso in ospedale, riportando la frattura dell’omero e di tre costole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Lucio Presta ha parlato per la prima volta dell'incidente in trattore avuto qualche mese fa. A fine maggio, l'ex manager dei vip ha perso il controllo del mezzo ed è caduto in un dirupo. Arrivato in codice rosso all'ospedale, ha riportato la frattura di tre costole e dell'omero. Con un messaggio sui social, ha raccontato meglio l'accaduto e ha fatto sapere come sta procedendo la convalescenza.

Le parole di Lucio Presta

Presta ha raccontato ai follower la dinamica dell'incidente che l'ha visto coinvolto lo scorso 31 maggio. Stava lavorando su un trattore nella sua tenuta laziale quando improvvisamente ha perso il controllo ed è caduto in un dirupo, colpito dallo stesso mezzo che prima guidava: "Mentre lavoravo su un mezzo meccanico nella mia piccola tenuta di campagna, ho perso il controllo del mezzo stesso e sono caduto in un dirupo rotolando verso valle e sono stato colpito dal mezzo che poi ha continuato la sua corsa verso giù". Subito dopo l'impatto è corso in ospedale con un caro amico, senza chiamare l'ambulanza.

Una volta arrivato è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, riportando diverse fratture: "Non sono rimasto fermo, non ho aspettato i soccorsi per essere trasportato in sicurezza da mezzo idoneo a tale compito, mi sono quindi recato in condizioni precarie all'ospedale, dove in codice rosso sono stato immediatamente ricoverato per la valutazione dei danni riportati. Dopo gli accertamenti si è evidenziato la rottura di 3 costole e rottura del trochine e sottoscapolare e frattura omero". Al momento l'ex manager dei Vip, marito di Paola Perego, sta ancora affrontando la convalescenza: "La guarigione totale è ancora una strada lunga, ma sentivo il bisogno di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nell'emergenza, nella degenza post operatoria".

Il supporto della moglie Paola Perego

In questo periodo di difficoltà, Presta può contare sull'appoggio della moglie Paola Perego. "Step by step. Forza ragazzo", aveva scritto la conduttrice sui social per supportare il marito, con cui sta trascorrendo la convalescenza e che sta cercando di non lasciare da solo. Parole di incoraggiamento e di pronta guarigione che ha accompagnato a una romantica foto di loro due in montagna. Quanto accaduto al manager dei Vip sembrerebbe aver fatto avvicinare ancora di più la coppia, dopo il recente periodo difficile passato da Perego, operata per un tumore al rene.