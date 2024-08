Paola Perego: “Non è stato un anno semplice. Hanno scoperto il tumore in tempo, oggi mi sono ripresa”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Paola Perego torna a parlare del tumore che le è stato diagnosticato a inizio anno. La conduttrice di Citofonare Rai2, lo scorso gennaio, era stata operata per un cancro al rene e ne aveva dato notizia pubblicamente sui social. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di non aver trascorso un anno non facile, ma di essersi ripresa del tutto in vista dei prossimi impegni televisivi.

Come sta Paola Perego oggi

"Non è stato un anno semplice", ha confessato Perego alle pagine del settimanale. "Ho avuto un cancro maligno al rene, ne parlo senza problemi. È stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo: è importante ricordare di fare prevenzione, e garantirla gratuitamente a tutti", ha poi precisato la conduttrice di Citofonare Rai2, che ha raccontato fin da subito sui social quanto le stava accadendo. Non ha mai nascosto la malattia e, fin da subito, ha sottolineato l'importanza della prevenzione che può salvare la vita. "Mi sono ripresa, non ho dovuto fare terapie e sono sotto controllo”, ha infine concluso riguardo le sue condizioni di oggi. Anche il marito Lucio Presta ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con il trattore.

I prossimi impegni televisivi di Paola Perego

La conduttrice tornerà a settembre con Citofonare Rai2, programma che conduce in coppia con Simona Ventura. Per il momento nessuna conduzione extra, a cominciare da La Talpa, che per un periodo si è vociferato potesse esserle affidato. A tal proposito, Perego ha detto: "La Talpa è sempre nel mio cuore, ma essendo io un personaggio Rai era scontato che prendessero qualcun altro. La guarderò come spettatrice”. Il programma tornerà in onda su Canale 5 in una versione rinnovata dopo anni di stop e la conduzione sarà affidata a Diletta Leotta.