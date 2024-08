video suggerito

Paola Cervelli è incinta, la giornalista conduce l’edizione del Tg1 delle 20 con il pancione “Doppia conduzione” al Tg1 delle 20: Paola Cervelli, giornalista e volto dell’edizione serale del telegiornale, è in dolce attesa. Il pancione, nascosto dalla scrivania, è apparso lievemente evidente solo durante le inquadrature a figura intera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

“Doppia conduzione” al Tg1 delle 20. Seduta dietro la scrivania del telegiornale della prima rete Rai nell’edizione andata in onda questa sera c’era Paola Cervelli, giornalista e mezzobusto del tg. A nascondere il pancione – in realtà solo lievemente evidente – è stata la classica scrivania. La notizia della gravidanza è diventata chiara solo con le inquadrature a figura intera. Nessun riferimento al lieto evento da parte della diretta interessata che, tuttavia, ha ringraziato il profilo Twitter che aveva diffuso per primo la notizia, facendole al contempo gli auguri.

Paola Cervelli è la giornalista dell’annuncio “in coppia” con Amadeus per Sanremo 2024

Paola Cervelli, nota giornalista Rai e volto dell’edizione delle 20 del Tg1 dal settembre 2023 in sostituzione di Giorgia Cardinaletti, è la stessa che insieme ad Amadeus ebbe il compito di introdurre le novità previste per la scorsa edizione del Festival di Sanremo e di svelare la lista dei Big in gara. “Entusiasta per avere annunciato l’Annuncio”, scrisse la giornalista sul suo profilo Instagram a dicembre 2023, pubblicando una foto scattata in studio proprio insieme al celebre ex conduttore Rai e facendo riferimento alla lista dei Big annunciata dal presentatore proprio nel corso dell’edizione del tg da lei condotta. Paola Cervelli è già madre di un bambino, il piccolo Leo.

Chi è Paola Cervelli

Nata a Roma il 25 febbraio 1976, Cervelli si è laureata in Scienze politiche presso la Luiss. Dopo la laurea, ha frequentato la scuola di Giornalismo di Perugia. Assunta nel ruolo di cronista per Il giornale, passa poco tempo dopo a condurre l’edizione locale del Tg regionale del Lazio. Diventata giornalista professionista nel 20008, nel 2009 entra a RaiNews24 e in breve tempo ottiene il ruolo di inviata della Rai per il Parlamento. Dal 2014, invece, è uno dei volti del Tg1.