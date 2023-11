La lista dei Big del Festival di Sanremo 2024, Amadeus: “L’annuncio il 3 dicembre al Tg1” Amadeus ha svelato quando e dove annuncerà la lista dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024.

A cura di Daniela Seclì

Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina ed è tempo di annunci. In queste ore, Amadeus ha svelato i conduttori di PrimaFestival. Poi, ha fatto sapere quando annuncerà la lista dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024. L'attesa sta per finire, ecco dove e quando saranno annunciati gli artisti della kermesse canora.

Quando e dove saranno annunciati i Big in gara al Festival di Sanremo 2024

Amadeus, ospite della Milano Music Week, ha parlato del Festival di Sanremo 2024 che lo vedrà ancora una volta nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico. In particolare, ha svelato quando e dove annuncerà i nomi dei Big e i titoli delle canzoni in gara.

Domenica 3 dicembre all'ora di pranzo, al tg delle 13:30 daremo i nomi dei cantanti protagonisti della 74esima edizione del Festival. Ho ricevuto oltre 400 proposte di cui 50 che mi piacciono. Venendo dalla radio ho un gusto pop, per me le canzoni devono funzionare alla radio, in streaming.

I Big annunciati potrebbero essere 23, a cui poi si aggiungeranno i tre artisti sul podio della finale di Sanremo Giovanni prevista per martedì 19 dicembre su Rai1.

In arrivo altre notizie sul Festival di Sanremo 2024: l'annuncio di Amadeus

Amadeus, in un servizio trasmesso al Tg1 delle 20:00 del 24 novembre, ha ribadito che svelerà i nomi dei Big domenica 3 dicembre. Tuttavia, ha aggiunto che ci sono altre notizie in arrivo: "Tante altre notizie, tutte al Tg1. Questa sarà una settimana molto importante e non dico altro". Insomma, è evidente che la grande macchina del Festival di Sanremo 2024 si è ormai messa in moto. Nella giornata di oggi, Amadeus ha anche annunciato i nomi dei conduttori di PrimaFestival 2024. Al timone della striscia quotidiana che precede la kermesse canora, ci saranno Paola e Chiara Iezzi, Mattia Stanga e Daniele Cabras.