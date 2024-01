Paola Perego ricoverata: “Sottoposta a una nefrectomia parziale a causa di una neoplasia” Paola Perego annuncia via Instagram di essere stata sottoposta a una nefrectomia parziale a causa di una neoplasia. La conduttrice di Citofonare Rai2 è ancora ricoverata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Paola Perego annuncia di essere stata ricoverata per sottoporsi a un intervento di nefrectomia parziale a causa di una neoplasia. È stata lei stessa a raccontarlo con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia”, ha fatto sapere la conduttrice di Citofonare Rai2, “È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”.

Decine i messaggi di sostegno inviati a Paola Perego

Sono decine i messaggi di sostegno da parte dei colleghi famosi pubblicati sotto il post con il quale Perego ha annunciato di essersi sottoposta all’asportazione di una parte del rene. Da Mara Venier, collega Rai, all’amica Simona Ventura (insieme alla quale ha partecipato all'ultima edizione di Ballando con le stelle), Salvo Sottile, Adriana Volpe, Antonella Clerici, Beppe Convertini, Alberto Matano, Ezio Greggio, Elisabetta Gregoraci e tantissimi altri. Sono numerosi coloro che hanno voluto pubblicamente testimoniare la propria vicinanza alla conduttrice in un momento tanti delicato. Accanto a lei il marito Lucio Presta, popolare agente televisivo che da tempo è il compagno di vita di Perego.

Paola Perego ancora ricoverata

La foto postata da Perego dall’ospedale lascia intuire che dopo l’intervento al quale è stata sottoposta, la conduttrice è rimasta in ospedale per affrontare parte della sua convalescenza. Ha condiviso una foto del suo letto, mentre ha preferito non postare alcuno scatto che la inquadrasse in prima persona. Per “nefrectomia parziale”, intervento al quale la conduttrice di Citofonare Rai2 ha annunciato di essersi sottoposta, si intende l’asportazione di una parte del rene che prevede di risparmiare la parte sana dell’organo, esente da lesioni o masse. In genere, si rende necessaria a causa di una neoplasia, come nel caso della presentatrice.