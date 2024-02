Paola Perego torna in tv dopo l’intervento: “Da domenica in diretta a Citofonare Rai2” Dopo l’intervento di nefrectomia parziale al quale è stata sottoposta, Paola Perego è pronta a tornare in tv a Citofonare Rai2. L’annuncio attraverso la sua pagina Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Paola Perego torna in tv dopo la nefrectomia parziale alla quale è stata sottoposta a causa di una neoplasia al rene. La conduttrice annuncia via Instagram di avere finalmente recuperato a sufficienza per tornare al suo posto al timone di Citofonare Rai2 insieme all’amica Simona Ventura. “Ciao a tutti”, ha scritto Perego esibendo uno splendido sorriso sui social, “Finalmente domenica mattina tornerò in diretta, di nuovo col sorriso, insieme alla mia socia Super Simo, alle 10.30 con Citofonare Rai2! Grazie ancora per l’enorme affetto ricevuto. Vi voglio bene. Paola”.

Paola Perego assente a Citofonare Rai2 a causa dell’intervento subito

Perego si è assentata dalla diretta di Citofonare Rai2, trasmissione che conduce insieme all’amica Simona Ventura, solo per una manciata di giorni, il tempo sufficiente a sottoporsi all’intervento chirurgico al rene resosi necessario a causa di una neoplasia. Dal momento dell’annuncio, anche questo arrivato via Instagram, la conduttrice ha tenuto aggiornati i fan, grata dopo l’ondata di affetto ricevuta in seguito al suo annuncio. Decine i colleghi famosi che avevano commentato pubblicamente il suo post, augurandole di riprendersi al più presto e di tornare al suo posto in tv. Posto che Paola tornerà a occupare a partire da domenica prossima.

Perché Paola Perego è stata operata

Era stata la stessa Perego a spiegare i motivi che avevano reso necessario il suo ricovero e l’intervento chirurgico a esso seguito. “Ringrazio il professor Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia”, aveva fatto sapere la conduttrice di Citofonare Rai2, “È importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita”. Adesso la conduttrice sta bene e, superato il periodo di convalescenza, tornerà in tv Coraggiosa la scelta di condividere pubblicamente l’accaduto sui social. Un monito, quello di Perego, che ha sottolineato l’importanza di fare prevenzione.