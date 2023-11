Ballando con le stelle 2023, Paola Perego eliminata: la classifica della sesta puntata Al termine della sesta puntata di Ballando con le stelle Paola Perego e Angelo Madonia sono stati eliminati, dopo lo spareggio con Giovanni Terzi e Giada Lini. Per loro, che non saranno ammessi alla settima puntata, resta solo l’opzione del ripescaggio finale.

A cura di Giulia Turco

Sabato 25 novembre è andata in onda la sesta puntata di Ballando con le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci con Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto nelle vesti di giudici, ha visto l'eliminazione di Paola Perego e Angelo Madonia, dopo uno spareggio con Giovanni Terzi e Giada Lini . Nel corso della puntata, in cui è stato ospite in qualità di ballerino per una notte l’attore Giacomo Giorgio, ancora scontri per Teo Mammucari che non ha ancora ritrovato la pace con la giuria. Giovanni Terzi ha fatto luce su una storia inedita del suo passato. Antonio Caprarica, dopo la lite con Mammucari, si è dedicato ad un messaggio importante nella giornata contro la violenza sulle donne.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata del 26 novembre

Al termine della puntata, dopo le performance dei ballerini, è arrivato il momento della classifica. Alberto Matano ha comunicato la scelta del tesoretto conquistato da Giacomo Giorgio che è stato assegnato a Carlotta Mantovan e Moreno Porcu. Dopo la classifica provvisoria, arrivano allo spareggio finale le coppie formate da Paola Perego e Angelo Madonia e Giovanni Terzi e Giada Lini. Il pubblico ha scelto di salvare quest'ultima coppia, lasciando a Paola Perego e al suo partner di ballo la sola possibilità del ripescaggio finale.

La classifica della sesta puntata

Di seguito la classifica della sesta puntata, che ha stabilito chi saranno le coppie ammesse alla settima edizione di Ballando con le stelle. La classifica non tiene conto del voto da casa, che in ultimo ha stabilito il salvataggio di Giovanni Terzi e Giada Lini. Ecco la classifica provvisoria della serata stilata in base al voto della giuria e al tesoretto.

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (97 punti)

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu (90 punti)

Simona Ventura e Samuel Peron (58 punti)

Wanda Nara e Pasquale La Rocca (58 punti)

Sara Croce e Luca Favilla (46 punti)

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (45 punti)

Paola Perego e Angelo Madonia (41 punti)

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (36 punti)

Giovani Terzi e Giada Lini (30 punti)