Antonio Caprarica: “Questo ballo vorrei fosse un promemoria per i maschi, ricordiamoci cos’è l’amore” Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle Antonio Caprarica lancia un sentito messaggio agli uomini a margine di una settimana che ha molto colpito l’Italia intera per la tragica vicenda di Giulia Cecchettin.

A cura di Andrea Parrella

Il percorso di Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle prosegue e, arrivato alla sesta puntata, il giornalista è certamente uno dei protagonisti di questa edizione. Il suo screzio con Teo Mammucari è solo un aspetto della sua partecipazione al programma, che viaggia parallelamente all'impegno e i miglioramenti nel ballo. Prova di questi progressi è stata la puntata del 25 novembre, in cui Caprarica ha eseguito un intenso valzer con Maria Ermachkova, che è stato accolto da un grande favore del pubblico.

"C'è grande spessore umano, credo sia questa la ragione per la quale il pubblico stia amando il tuo percorso, perché porti qui il tuo vissuto", queste le parole di elogio di Alberto Matano. per Caprarica, che ha chiesto la parola per fare una confessione a Milly Carlucci e al pubblico, con un evidente riferimento alla vicenda del femminicidio di Giulia Cecchettin:

Questa è un po' una confessione privata, noi abbiamo provato questo ballo in una settimana molto cupa per tutti noi. Eravamo qui quando hai dato quella notizia terribile ed io qui, lo dico di cuore, ho sentito il vissuto dell'amore, che è fatto di trasporto, tenerezza, dolcezza, anche di desiderio dell'altro ma mai di possesso. Io vorrei che questo piccolissimo messaggio nel nostro ballo fosse un promemoria per noi maschi: dovremmo ricordarci cos'è l'amore. Le donne secondo me lo sanno già, o comunque quasi tutte lo sanno. Noi dobbiamo ricordarcelo e allora comincio col ringraziare Milly e Maria, le donne d'Italia, mia moglie, mia sorella e tutte le donne che allietano la nostra vita.

La giuria elogia Caprarica

Tanti i complimenti della giuria, prima fra tutte Carolyn Smith: "Hai fatto un valzer stupendo. Non sei il miglior ballerino qui, ma quello che è migliorato di più. Devo dirti che sei stato bravissimo, anche se devi continuare a lavorare". Ivan Zazzaroni ha aggiunto: "Il valzer tu non potevi sbagliarlo perché in qualche ambasciata lo avrai certamente ballato. Hai fatto delle figure senza saperlo, con classe. Che dirti, bravo davvero". Quindi Fabio Canino: "Non tutti i numeri che vediamo qui sono godibili fino alla fine, mentre il tuo lo era fino alla fine, avrei voluto durasse un po' di più".

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha ritirato in ballo proprio il conflitto con Mammucari: "Questa discussione accesa con Mammucari, da spettatrice è appassionante il confronto tra questi due mondi che si incontrano e si scontrano, da una parte sembra vedere il popolo e dall'altra la nobiltà, sembra un po' uno scontro tra classi. L'eleganza e la cultura contro la spregiudicatezza e velocità di pensiero. È interessante vedere chi vincerà, naturalmente si sa da che parte pendo io, ma sono curiosa". Infine Guillermo Mariotto: "Dall'inizio ci porta qualcosa di speciale che non vedevamo da tempo. Inevitabile che questo Ballando con le Stelle sia molto al femminile per quel che riguarda il ballo, ma va detto che tu sei un gran cavaliere".