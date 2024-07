video suggerito

Paola Perego e il messaggio d’amore per il marito Lucio Presta: la foto dopo l’incidente in trattore Paola Perego ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del marito Lucio Presta. Il manager dei Vip ha recentemente avuto un incidente in trattore, che gli ha causato alcune fratture. La conduttrice ha pubblicato un loro scatto su Instagram accompagnato da un messaggio di incoraggiamento e amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paola Perego ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute del marito Lucio Presta. Il manager dei Vip, uno dei più influenti nel settore dello spettacolo, ha recentemente avuto un incidente in trattore nella sua proprietà nel Lazio, che gli ha causato alcune fratture. Al momento sta trascorrendo un lungo periodo in convalescenza e finora non ha dato alcun tipo di aggiornamento pubblico. A farlo ci ha pensato la conduttrice, pubblicando un loro scatto su Instagram accompagnato da un messaggio di incoraggiamento.

Il messaggio di Paola Perego per il marito

"Step by step. Forza ragazzo". Con questo messaggio pubblicato su Instagram, Paola Perego ha rotto il silenzio sul recente incidente in trattore che ha coinvolto il Lucio Presta. Parole di incoraggiamento e di pronta guarigione che la conduttrice ha voluto augurare al marito, accompagnandole a una romantica foto di loro due insieme in montagna. Quanto accaduto al manager dei Vip sembrerebbe aver fatto avvicinare ancora di più la coppia, dopo il recente periodo difficile passato da Perego, operata per un tumore al rene.

L'incidente di Lucio Presta con il trattore e la convalescenza

Qualche giorno fa Lucio Presta aveva avuto un incidente mentre era alla guida di un trattore nella sua proprietà nel Lazio. A darne notizia Novella 2000, che aveva raccontato come il mezzo del manager dei Vip si sarebbe improvvisamente ribaltato. Nell'impatto, Presta è riuscito a proteggere gli origani vitali, ma si sarebbe procurato delle fratture alle costole e avrebbe una spalla ‘messa malaccio'. Per questo motivo era stato immediatamente ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico. Al momento si troverebbe ancora in convalescenza e starebbe piano piano recuperando tutte le forze.