Lavinia Mauro e l'estate da single: "Farò piccoli viaggi con gli affetti veri, è stato un periodo faticoso" Lavinia Mauro ha raccontato in un'intervista di aver attraversato un momento particolarmente difficile, anche dal punto di vista mentale. L'ex tronista, finita la storia con Alessio Corvino, si prepara alla sua prima estate da single.

A cura di Ilaria Costabile

Lavinia Mauro è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne, l'edizione 2022-2023, quando era tronista e a corteggiarla c'era Alessio Corvino, diventato poi il suo fidanzato. La storia tra i due, però, si è conclusa qualche mese fa e ora ognuno sta andando avanti con la propria vita. Intervistata dal magazine ufficiale del programma, Lavinia ha parlato di un periodo piuttosto complicato e anche di un piccolo intervento al quale si è dovuta sottoporre.

Le vacanze da single dopo un periodo difficile

Dopo mesi di rumors che si sono rincorsi, dove piovevano indizi che documentavano una crisi tra Alessio e Lavinia, alla fine la coppia si è trovata a dover rivelare ai propri follower che, in effetti, avevano deciso seppur a malincuore, di prendere strade separate. I due, quindi, hanno annunciato la fine della loro storia d'amore, costruita in sette mesi di conoscenza nel programma Uomini e Donne, poi continuata anche all'esterno, con spostamenti tra Roma e Caserta, che potessero consentire loro di stare quanto più tempo possibile insieme. Ora che le cose sono cambiate, la priorità per l'ex tronista è occuparsi di sé, soprattutto dopo un periodo particolarmente difficile:

Ho organizzato dei piccoli viaggi con la famiglia e con gli amici, sarà un'estate dedicata agli affetti veri e a ricaricarmi per affrontare l'anno che verrà, che speriamo sia bello energico, soprattutto, dal punto di vista lavorativo. Nei mei passato ho attraversato un periodo faticoso, mentalmente e non solo, quindi, mi serve davvero un po' di relax.

L'intervento all'addome dello scorso aprile

Nel proseguire l'intervista Lavinia Mauro si è poi soffermata anche sul piccolo intervento che ha subito ad aprile. In quell'occasione, infatti, aveva pubblicato una storia in cui era evidente che avesse una flebo al braccio. A seguito dell'operazione alla quale si è sottoposta, ha raccontato che dovrà prestare particolare attenzione quest'estate: "Quest'anno non potrà indossare il bikini, perché ho subito un piccolo intervento all'addome qualche tempo fa e non posso ancora prendere il sole sulle cicatrici". D'altra parte anche in quella circostanza l'assenza di Alessio si era fatta sentire, avvalorando ancor di più la tesi della rottura.