video suggerito

Lavinia Mauro e Alessio Corvino di Uomini e Donne si sono lasciati: “Ognuno per la propria strada” Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati. Con una storia su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia con l’ex corteggiatore, durata poco più di un anno: “Abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono lasciati. L'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della storia con l'ex corteggiatore durata poco più di un anno: "Abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo però non cambia il bene e la stima che c'è tra noi".

L'annuncio della rottura

Con una storia su Instagram, Lavina Mauro ha fatto sapere ai suoi follower che la storia con Alessio Corvino è arrivata al capolinea. I due erano usciti insieme da Uomini e Donne nell'aprile 2023. Già da alcune settimane, i fan più attenti avevano notato l'assenza della coppia sui social, ipotizzando una crisi. Ora è arrivata la conferma: "A volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità".

L'ex tronista ha poi spiegato che hanno deciso di prendere strade separate, pur mantenendo una profonda stima reciproca e ringraziando tutti coloro che le sono sempre stati accanto:

Scrivo queste parole per dirvi che dopo un periodo complesso, io e Alessio abbiamo deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo però non cambia il bene e la stima che c'è tra di noi. Ci teniamo a tutelare la relazione che c'è stata e il rapporto che ad oggi continua a esserci tra di noi. Grazia a tutte le persone che, con tatto e non con invadenza, ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo.

La storia d'amore tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro

La storia tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino è iniziata il 4 aprile 2023, quando la tronista ha deciso di uscire con il corteggiatore dal programma Uomini e Donne, preferendo lui ad Alessio Campolo. I due hanno così iniziato a conoscersi lontano dalle telecamere, diventato una delle coppie più amate dal pubblico e dividendosi tra Roma e Milano. "Troppo presto per la convivenza", avevano poi raccontato a Fanpage.it a inizio luglio. A settembre invece erano stati ospiti di Uomini e Donne e Lavinia aveva mostrato l'anello ricevuto da Alessio, spiegando che non si trattava di una proposta ma di un regalo. Ad oggi non si sa per quale motivo i due abbiano deciso di lasciarsi.