Lavinia Mauro e Alessio Corvino dopo Uomini e Donne: “La convivenza? Già bruciate troppe tappe”

A cura di Gaia Martino

Lavinia Mauro e Alessio Corvino si stanno godendo la loro conoscenza dopo la scelta a Uomini e Donne andata in onda lo scorso 4 aprile. La coppia si divide tra Roma, città di lei, e Caserta, dove vive lui, e, stando a quanto dichiarano, è la distanza a fortificare la relazione. In una stagione televisiva segnata da un solo lieto fine, il loro, sono riusciti a superare lo scoglio delle prime settimane dedicandosi ai propri impegni professionali nei giorni feriali e alla loro storia nel weekend. Stanno coltivando un sentimento che cresce giorno dopo giorno e che ha permesso a Lavinia Mauro di combattere, seppur lentamente, l'ansia di cui soffre da tempo.

Tra tutte le coppie della stagione di Uomini e Donne, siete gli unici ad essere ancora insieme. Qual è la vostra forza?

L: La distanza (ride, ndr). È minima, ma ci consente sia di organizzare la nostra vita sia di incontrarci facilmente. Quando litighiamo parliamo tanto. Forse è questo il nostro punto di forza, parliamo soprattutto delle cose che non capiamo l'uno dell'altra. C’è sempre il confronto.

A: È bello rivedersi dopo due o tre giorni nei quali siamo impegnati con il lavoro. Ci godiamo il fine settimana. Quando si presenta un problema ne parliamo in modo da risolverlo.

La scelta di Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Com'è stato il primo risveglio senza telecamere dopo la scelta?

L: La prima notte insieme è stata strana, ero agitata. Finché parlavamo e scherzavamo era tutto ok, poi lui è crollato. Io mi sono svegliata presto, mi sembrava tutto strano. Qualche tempo fa abbiamo litigato perché io la mattina sono coccolosa, lui invece la mattina è brontolo. Non gli si può dire nulla.

A: Lavinia era già sveglia da due ore, decise di saltare sul letto alle 8 del mattino, ma è vero, io devo carburare, non sono proprio mattiniero.

Oggi litigate ancora per gli stessi motivi che vi facevano scontrare a Uomini e Donne?

L: I motivi sono diversi, i contesti sono differenti. Lui oggi va tranquillamente a ballare. Siamo nella fase della conoscenza, cerchiamo di capire come siamo fatti, di comprendere i vari lati caratteriali. Per questo nascono incomprensioni. Entrambi vogliamo chiuderle, però, le discussioni.

A: Litighiamo più che altro per colpa di fraintendimenti.

E la gelosia?

L: Lui è geloso, anche io lo sono. Ma è una sana gelosia. Ci fidiamo l'uno dell'altra.

A: Io scherzo, sono per il ‘vivi e lascia vivere'. La gelosia, quando è sana, è un sentimento positivo. Non deve mai sfociare in divieti.

Lavinia, hai portato il ventaglio che avevi a Uomini e Donne. L'omaggio che ti fece lo studio fu emozionante.

L: Io non lo sapevo, mi guardai intorno e non me ne ero neanche accorta.

Lavinia Mauro, Uomini e Donne

L'amore, in qualche modo, ha placato quel senso di oppressione che ti provocava l'ansia?

L: Lui (Alessio, ndr) è riuscito a calmare tanti aspetti della mia ansia, a non farmi usare il ventaglio in alcuni momenti. Ha sbloccato tante cose. Anche durante il percorso ero riuscita a migliorarmi. Ovviamente l'ansia c'è sempre, ma è diminuita tanto. Durante gli esami o in situazioni che mi agitano c'è, è normale. Ma sta andando molto meglio.

Alessio, ti sei presentato a Uomini e Donne per un appuntamento al buio. Cosa ti ha spinto a proseguire la conoscenza solo con Lavinia?

A: C'è una chicca comica. Quando abbiamo visto il video di presentazione non avevo capito neanche il suo nome. Chiesi conferma a Claudia della redazione, avevo capito Flaminia. Mi ha colpito il suo viso, poi ci siamo trovati caratterialmente già dalla prima esterna. Gli sguardi, l'imbarazzo. Così ho capito in che direzione andava il mio percorso. La sua dolcezza mi ha dato il "colpo di grazia".

Partecipereste a Temptation Island?

L: Appena uscita dal programma ho pensato "Se trovo un santo, vorrei tenerlo per qualche tempo". Se non ci fosse realmente un motivo non riuscirei ad andare. Mi piace guardarlo ma, comunque, farei fatica a guardare il mio ragazzo dall'altra parte. Non si tratta di fiducia ma, non so, non mi ci vedo.

A: Mi allettava l'idea, ma prima del percorso. È un programma che ho sempre seguito, mi è sempre piaciuto ma da spettatore. Lì è difficile mettersi in gioco. Ora come ora forse no, non è il momento. Lei non riuscirebbe a stare 20 giorni senza di me.

L: Sono stata 27 anni senza di te, ora che sei arrivato sto meglio, ma 20 giorni ce la faccio (ride, ndr). Ha paura di vedermi con tutti quei bei maschioni.

A: Ci sono anche tante belle donzelle.

L: Ci sono io, basto e avanzo.

L'ultima stagione di Uomini e Donne è stata segnata dalla morte di Maurizio Costanzo. Dopo lo stop, che clima avete trovato in studio?

L: C'era un clima totalmente diverso. Prima di entrare in studio parlavo con Chiara, la ragazza che mi ha seguita nel programma, le dicevo "Dobbiamo parlare di stupidaggini con Maria che sta vivendo giorni non belli". Come potevo? Mi sentivo una stupida. Invece ci dissero che la chiave era fare finta che non fosse successo nulla, potevamo dare forza a Maria distraendola. È una donna con un'intelligenza enorme. Gianni Sperti e Tina Cipollari contribuirono a smorzare il clima.

A: Ho avuto lo stesso pensiero, mi sentivo irrigidito. Abbiamo avuto conferma della professionalità di Maria De Filippi, ci ha insegnato un'altra cosa.

La sentite ancora oggi?

A: No, Maria no. Tanti della redazione sì, abbiamo in programma di vederci.

L: Maria ha mille cose da fare. Ma con la redazione siamo sempre in contatto, sono una famiglia per me.

Che rapporto avete con gli haters?

L: Ce ne sono, ma meno rispetto ai tempi del trono. Oggi ci sono più fan. Gli haters dicono che sono completamente rifatta, vorrei dirgli che, anche se lo fossi, non avrei nulla in contrario nel dirlo. Ma non sono rifatta. Mi dicono che ero timida durante il programma e oggi invece faccio gli shooting, cosa che ho sempre fatto anche prima.

A: Le critiche quando sono costruttive hanno senso. A qualcuno rispondo anche in maniera ironica, ad altri non rispondo proprio.

Oggi esistono tante ship, qual è la vostra?

L: Noi siamo i Corvinia.

A: Siamo gli unici ai quali hanno unito cognome e nome.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino (foto Instagram)

A Verissimo parlaste di convivenza, cercavate un appoggio su Roma. Lo avete trovato?

A: Coinvolti dall'emozione e dalla voglia di viverci dicemmo così. Oggi stiamo vivendo la nostra relazione come una storia normale. Abbiamo già bruciato tante tappe, per la convivenza ora aspettiamo.

L: Oggi devo finire le mie cose con lo studio, lui lavora, ha i suoi impegni. Non abbiamo messo la convivenza in secondo piano, ma procrastinata.

La volontà di fare quattro figli, però, c'è sempre.

L: Quella sì. Non è passata.

E in ottica futura dunque, che genitori sarete?

A: Vorrei essere un padre presente, voglio seguire i miei figli, voglio godermeli. Voglio essere un padre amorevole.

L: Che ansia, figli sì, ma non domani. Vorrei dare ai miei figli l'educazione che ho avuto. Sono stata viziata ogni tanto, ma nel modo giusto. Sarò dolce, se lui piangerà, piangerò con lui. Ci sarà Alessio ad essere più duro.

Mi dite un pregio e un difetto dell'altro?

L: Lui è molto duro nei modi. Però è molto dolce, apprensivo, si preoccupa molto. È attento. Anche se è poco romantico, non ama le smancerie ma un fiorellino ogni tanto, anche senza motivo, mi piacerebbe. È presente, comprensivo, anche paziente, devo dirlo.

A: Molto, sono beato (ride, ndr). Lei invece è molto pigra, fraccomoda. È molto dolce, è apprensiva, sa ascoltare, non sembra ma invece è così.