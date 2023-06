Lavinia Mauro e Alessio Corvino al concerto dei Coldplay, tra baci e sorrisi l’amore continua Continua la storia d’amore tra la ex tronista di Uomini e Donne e il suo corteggiatore. Il video che li ritrae insieme al concerto dei Coldplay.

A cura di Daniela Seclì

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Era lo scorso aprile quando la tronista di Uomini e Donne fece la sua scelta. Due mesi dopo, la coppia sembra più unita che mai. In queste ore, Alessio e Lavinia hanno assistito insieme al concerto dei Coldplay. In un video, condiviso sui social, si scambiano teneri baci mentre Chris Martin canta Fix you.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino al concerto dei Coldplay

Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno condiviso su Instagram i video che li ritraggono al concerto dei Coldplay. Mentre in sottofondo si sentono le note della romantica canzone Fix you, la coppia stretta in un abbraccio, segue la melodia, tra baci e sorrisi. Per il momento, dunque, sembra proprio che i fan dei due giovani che si sono innamorati nello studio di Uomini e Donne, possano dormire sonni tranquilli. Sin da subito, Alessio ha detto di avere importanti progetti da condividere con la sua fidanzata.

La coppia è nata nello studio di Uomini e Donne

Lo scorso 4 aprile, Canale5 ha trasmesso la scelta di Lavinia Mauro, che è ricaduta su Alessio Corvino. Da allora, i due sono diventati inseparabili. Sin da subito, l'ex corteggiatore ha detto di essere molto felice con Lavinia e ha anche fatto sapere di avere tanti progetti insieme a lei. Una volta che si sono spenti i riflettori, la realtà ha superato ogni aspettativa:

Sta andando tutto benissimo, abbiamo tanti progetti e troppe idee. Dobbiamo trovare il tempo per fare coincidere tutto. Ci stiamo trovando benissimo, è tutta un'altra cosa rispetto al programma, ci stiamo scoprendo molto, conoscendo passo dopo passo. È stata una sorpresa, sotto tanti punti di vista, in maniera positiva. Sono molto felice.

La complicità che traspare tra loro lascia ben sperare. Probabilmente, hanno davvero trovato l'altra metà della mela.