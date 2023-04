Uomini e Donne, oggi in onda la scelta di Lavinia tra Alessio Corvino e Alessio Campoli: le anticipazioni

Oggi, martedì 4 aprile, va in onda la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Lavinia Mauro. L'appuntamento è a partire dalle ore 14.45 su Canale 5. La tronista siederà al centro dello studio, sulle famose poltrone rosse, e comunicherà con quale corteggiatore tra Alessio Corvino e Alessio Campoli lascerà il programma, sotto una pioggia di petali di rose. Stando alle anticipazioni, avrebbe preso la sua decisione nella registrazione di sabato 1 aprile. Ecco il racconto minuto per minuto della scelta di Lavinia nello show di Maria De Filippi. La puntata è disponibile in diretta streaming e in replica su Mediaset Infinity e Witty.

