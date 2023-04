Anticipazioni Uomini e Donne, Lavinia ha fatto la sua scelta tra Alessio Campoli e Alessio Corvino La tronista Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Ecco con quale corteggiatore tra Alessio Campoli e Alessio Corvino ha deciso di iniziare una relazione. La puntata è stata registrata il 1 aprile. Attenzione: Spoiler.

A cura di Elisabetta Murina

La tronista Lavinia Mauro ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it e dalla pagina Instagram UominieDonnetronoCalssicoeOver, nella puntata registrata il 1 aprile la ragazza ha deciso con quale corteggiatore iniziare una relazione tra Alessio Campoli e Alessio Corvino. Attenzione Spoiler.

Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino, che ha detto sì

Stando alle indiscrezioni, Lavinia Mauro è arrivata alla fine del suo percorso come tronista a Uomini e Donne decidendo con quale ragazzo coltivare una relazione lontano dalle telecamere del programma. Tra i due corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino, la ragazza ha scelto Alessio Campoli, comunicandoglielo dopo aver mostrato ai telespettatori due filmati che riassumevano i momenti migliori e quelli più difficili dei percorsi affrontati con entrambi i corteggiatori. Alessio Campoli si è commosso per la scelta di Lavinia, le ha dedicato una canzone e naturalmente le ha detto sì.

Alessio Corvino, scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

La reazione di Alessio Campoli, il corteggiatore non scelto da Lavinia

Nella puntata della scelta, stando sempre alle anticipazioni diffuse da Lorenzopugnaloni.it, Lavinia indossava un vestito rosso, mentre Alessio Corvino un completo nero con papillon. Il ragazzo, dopo la scelta, si è commosso e le ha dedicato una canzone. In studio c'è stato poi un momento piuttosto emozionante, quando tutti i presenti hanno iniziato a sventolare un ventaglio. L'altro corteggiatore, Alessio Campoli, ha ascoltato il discorso della tronista e, nonostante non fosse stato scelto, l'ha comunque abbracciata in segno di affetto.