Chi è Alessio Campoli, corteggiatore di Lavinia Mauro ed ex di Angela Nasti a Uomini e Donne 2022 Alessio Campoli è uno dei corteggiatori di Lavinia Mauro ed è un volto noto al pubblico televisivo: partecipò già al programma nell’edizione 2018/19 e fu la scelta di Angela Nasti. Classe ’95, oggi lavora nel settore dell’edilizia. Stando alle anticipazioni, la tronista ha fatto la sua scelta tra lui e Alessio Corvino.

A cura di Gaia Martino

Alessio Campoli ha 27 anni ed è di Roma, dove lavora nel settore dell'edilizia, oltre a essere anche un dj. A Uomini e Donne è uno dei corteggiatori di Lavinia Mauro, insieme ad Alessio Corvino, chiamato in studio dalla tronista che lo aveva seguito ai tempi del trono di Angela Nasti. Fu lui infatti la scelta dell'ex tronista, ma la loro storia non durò a lungo. La conoscenza con Lavinia è andata avanti e, nonostante le prime incertezze che avevano portato il ragazzo anche a eliminarsi, ora i due sono molto affiatati. Hanno trascorso un'ultima esterna insieme e stando alle anticipazioni, il percorso si è concluso con la scelta di Lavinia.

Uomini e Donne 2022, chi è Alessio Campoli e che lavoro fa

Alessio Campoli, classe 1995, è nato a Roma. Lavora nel settore dell'edilizia e anche come dj, come attestano diversi video condivisi sul suo profilo Instagram. Oltre 189 mila follower e numerosi scatti di sé: con gli utenti che lo seguono il corteggiatore condivide molte fotografie in cui è in posa, in strada o in studi di registrazione.

Il percorso di Alessio Campoli a Uomini e Donne con Lavinia Mauro

Il percorso di Lavinia e Alessio è segnato da alti e bassi. È stata la tronista a chiamare l'ex corteggiatore curiosa di conoscerlo. Dopo una prima conoscenza il romano aveva deciso di interrompere la conoscenza, "Ci sono troppe diversità caratteriali" le aveva spiegato, ma qualcosa gli avrebbe fatto cambiare idea. Il corteggiatore è infatti tornato in studio per proseguire la frequentazione. "Io le dissi che veniamo da due mondi diversi e questa è una verità. Con lei sto bene, ridiamo tanto. È una ragazza simpatica che sta allo scherzo" ha detto dopo l'ultima esterna insieme andata in onda lo scorso 28 novembre. Ad oggi sembra essere uno dei preferiti della tronista.

Lavinia ha dimostrato il suo interesse al corteggiatore e gli ha organizzato anche un'esterna nel ristorante dove i suoi genitori festeggiano sempre l'anniversario. Alessio Campoli è convinto che la tronista sia molto presa dall'altro corteggiatore e di non essere lui la sua scelta. Ora il percorso di Lavinia è giunto al termine e, stando alle anticipazioni dell'ultima puntata, avrebbe fatto la sua scelta tra lui e Alessio Corvino. Prima però, hanno potuto trascorrere un'ultima giornata insieme, durante la quale hanno ripercorso gli ultimi mesi e fatto le ultime considerazioni.

La storia con l'ex fidanzata Angela Nasti

Il corteggiatore di Lavinia Mauro è un volto già conosciuto al pubblico di Uomini e Donne. Partecipò nell'edizione 2018/2019 per corteggiare Angela Nasti che, al termine del percorso sul trono decise di uscire con lui dal programma. La loro storia però non durò a lungo: dopo poche settimane dalla messa in onda della scelta comunicarono la loro rottura. "Ci siamo spenti l'uno con l'altro arrivando ad un punto dove io non potevo e non volevo aspettare nessuno. Soprattutto, Angela non voleva far soffrire nessuno e io oggi spezzo una lancia a favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati davanti al problema" furono le sue parole al tempo.