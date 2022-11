Alessio Campoli chiude la conoscenza con Lavinia: “Resterei per Federica” ma lei dice no Alessio Campoli ha deciso di interrompere la conoscenza con Lavinia Mauro: il corteggiatore ha mostrato le sue incertezze nel proseguire il percorso con lei. “Resterei per Federica” ma la tronista campana ha confessato il suo disinteresse: il romano così ha salutato Uomini e Donne.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'appuntamento di oggi di Uomini e Donne Maria De Filippi, dopo aver affrontato il discorso Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, ha dedicato il resto della puntata a Lavinia. La tronista aveva chiesto alla redazione di poter conoscere Alessio Campoli, ex corteggiatore che ha avuto una storia con Angela Nasti. Dopo aver visto in studio la loro esterna, per la 26enne romana è arrivata una notizia che l'ha colta di sorpresa: il suo corteggiatore ha deciso di non continuare la loro conoscenza.

Il confronto tra Lavinia e Alessio in studio

Un fulmine a ciel sereno ha colpito Lavinia Mauro, la tronista romana che stava conoscendo Alessio Campoli. Dopo aver visto la loro esterna i due si sono confrontati in studio: il corteggiatore è apparso dubbioso se continuare o meno la loro conoscenza per le loro differenze caratteriali. "Non voglio elemosinare nulla ma resta un altro mese, proviamoci se ti piaccio" ha detto la tronista, ma Campoli non ne ha voluto sapere, "Ci sono troppe diversità, sto passando per quello che è venuto a prenderti in giro. Non è così" ha replicato il corteggiatore.

Alessio chiede di poter restare per Federica, ma lei dice no

Quando Lavinia gli ha chiesto se fosse intenzionato a rimanere nel programma per conoscere l'altra tronista Federica Aversano Alessio Campoli ha risposto lasciando intendere il "sì". "Così non si fa, non sei corretto" ha commentato Lavinia, turbata al punto da chiedere di poter lasciare lo studio. "Non sono venuto a prendere in giro nessuno" ha poi ribadito Alessio. Federica Aversano però ha deciso di non farlo restare: "Come già dissi, a me non interessa". Quando Lavinia è rientrata in studio, ha continuato a discutere con il suo ormai ex corteggiatore: la tronista lo ha incolpato di non aver detto la verità sul suo interesse. "Sento di dare delle cose a loro ma non arriva niente, non so se è colpa mia" ha concluso con la voce rotta dal pianto.