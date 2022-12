Chi è Alessio Corvino, il corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne 2022 Alessio Corvino è il corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne: 27 anni, è nato a Caserta ma vive a Milano. Nonostante l’inizio da sogno, la conoscenza tra i due prosegue con difficoltà: nell’ultima puntata andata in onda il giovane ha ammesso che risponderebbe “no” alla scelta.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessio Corvino è il corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne. Ha 27 anni ed è nato a Caserta. Lavora nel campo del digital marketing e, stando a quanto mostra sul suo profilo Instagram, è anche un modello. Con la tronista ha un feeling particolare, tra loro c'è anche stato un bacio. Ma negli ultimi giorni un comportamento del corteggiatore ha fatto arrabbiare la tronista.

Uomini e Donne, chi è Alessio Corvino e che lavoro fa

Alessio Corvino ha 27 anni ed è nato a Caserta ma vive a Milano. Ha studiato economia aziendale a Napoli, prima di trasferirsi: dopo il Master a Perugia, si è stabilizzato a Milano. Oggi lavora nel campo del digital marketing: sul suo profilo Linkedin si descrive come Social media specialist e content manager. Su Instagram è seguito da oltre 8 mila follower, con loro condivide scatti di sé, della sua vita privata e fotografie in posa. Stando a quanto pubblica pare faccia anche il modello.

Alessio Corvino, corteggiatore di Lavinia Mauro

Ama viaggiare ed anche i bambini: sono numerosi gli scatti che lo ritraggono in compagnia di diversi bimbi con la didascalia "Familia".Ha raccontato di aver perso il padre all'età di 18 anni, è stato lui infatti ad accompagnare la sorella Fatima all'altare nel giorno del matrimonio, come testimonia la fotografia su Instagram.

Il percorso a Uomini e Donne di Alessio e Lavinia Mauro

Quello tra Alessio Corvino e Lavinia Mauro è un percorso altalenante. I due hanno cominciato la loro conoscenza e sin da subito hanno instaurato un profondo rapporto. Con lui la tronista si è lasciata andare e tra loro è scattato anche un bacio.

Il bacio tra Lavinia e Alessio Corvino a Uomini e Donne

Con l'arrivo di Alessio Campoli l'equilibrio si è rotto e i due, ancora oggi, litigano spesso. In una delle ultime puntata andate in onda la tronista si è infuriata con il corteggiatore accusandolo di "andare a ballare tutte le sere e di seguire troppe ragazze semi nude su Instagram". Alessio Corvino è ancora arrabbiato con lei, nella puntata in onda il 1 dicembre ha ammesso che qualora lei lo scegliesse la risposta attualmente sarebbe "no".