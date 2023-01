“Alessio Corvino a Capodanno con una ragazza”, il corteggiatore chiarisce: “È solo un’amica” Alessio Corvino è stato paparazzato nella notte di Capodanno in compagnia di una ragazza misteriosa, il corteggiatore nelle ultime ore ha fatto chiarezza: “È una mia cara amica. Abbiamo trascorso la serata post cenone insieme con altri amici e la giornata del 1 altrettanto, in un ristorante a Nerano”.

Alessio Corvino, il corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne, ha fatto chiarezza riguardo la paparazzata degli ultimi giorni che lo ha visto protagonista. Nelle ultime 24 ore sono circolate sui social diverse fotografie che ritraggono il giovane 27enne al fianco di una misteriosa ragazza bionda. Chiacchierano, si abbracciano, poi lasciano il luogo in cui si trovavano insieme. Il corteggiatore ha però frenato eventuali fraintendimenti e infuriato, tra le stories, ha comunicato: "È una mia amica".

Le parole di Alessio Corvino

Alessio Corvino tra le sue stories ha smentito le voci di corridoio circolate sul suo conto nelle ultime ore. "Avrei preferito parlarne all'interno della trasmissione per rispetto al programma ma ci tengo a scrivere un paio di cose per evitare che il silenzio alimenti altre teorie complottiste o futili commenti che riguardano la mia persona": così comincia il lungo messaggio social del corteggiatore di Lavinia Mauro. La ragazza con il quale è stato paparazzato è solo un'amica, "è una mia cara amica. Abbiamo trascorso la serata post cenone insieme con altri amici e la giornata del 1 altrettanto, in un ristorante a Nerano".

Il giovane ha ribadito di essere una persona "pulita, limpida e trasparente". "Capisco la voglia di fare gossip su un bacio di auguri dato su una tempia la notte di Capodanno o di lasciare libero spazio all'interpretazione. Avrei preferito risolvere qualsiasi dubbio senza alzare un polverone alquanto sterile".

Ho la coscienza più che pulita non solo per la segnalazione ma per la sincerità con cui ho affrontato questo percorso dal primo giorno. Dal video si vede meglio rispetto agli screen, lei arriva e pochi secondi dopo il saluto ci avviamo insieme ad altri amici verso le macchine.

Il corteggiatore, infuriato per il gossip circolato sul suo conto, ha sostenuto che obiettivo della "talpa" era quello di mettere in giro voci distorcendo la realtà dei fatti. "Vi auguro di crescere umanamente in questo 2023" ha concluso.