Lavinia sbotta contro Alessio: “Ti controllo, vai a ballare e segui le ragazze nude su Instagram” Lavinia Mauro a Uomini e Donne si è infuriata con i suoi corteggiatori, in particolare ha sgridato Alessio perché “va a ballare tutte le sere e segue ragazze nude su Instagram”. “Ma pure fuori il programma sei così?” la risposta del corteggiatore.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi Lavinia Mauro ha avuto uno scontro con i corteggiatori Francesco e Alessio. La giovane tronista si è infuriata con loro perché "vanno a ballare tutte le sere". Dopo l'esterna con Alessio Campoli, i protagonisti del trono Classico hanno cominciato a discutere alzando i toni: "Ma anche fuori il programma sei così?".

La sgridata di Lavinia Mauro

Lavinia Mauro nella puntata di oggi si è infuriata con i suoi corteggiatori e le sue parole in onda su Canale 5 stanno facendo discutere i telespettatori su Twitter. La giovane 26enne non vorrebbe che i suoi corteggiatori andassero in discoteca.

Sono incavolata nera, sei andato a ballare la sera dopo l'esterna nel quale non ti sei presentato. L'ho visto dal tuo amico, io ti controllo. Questa settimana uguale. Seguite tutte ragazze mezze nude, in costume, bloggerine, bellissime ragazze. Io fuori da qui non ho intenzione di fare questo.

Alessio si è infuriato, "Io non è che sto a casa mentre tu esci con lui. Ma qual è il problema?" le ha risposto prima di essere interrotto dalla tronista che ha alzato la voce: "Non ci vai a ballare se la persona che ti interessa ti chiede di evitare. Tu dovresti evitare, al massimo ce ne vai una volta al mese. È così difficile? Fai scenate di gelosia, e poi vai a ballare". Ha preso parola anche Francesco, sentendosi chiamato in causa: "Stai dicendo cose da bigotta, speriamo che non sei così". "Ma pure fuori sei così?" ha chiesto un'altro corteggiatore.

"Non voglio che vai a ballare tutte le sere"

La discussione è proseguita, la tronista vorrebbe che i suoi corteggiatori "non facessero la vita". I ragazzi chiamati in causa si sono rivoltati: "Tu esci con altri e io devo stare a casa? Ma stai scherzando?". "Vedi bene come ti comporti Alessio" ha alzato la voce Lavinia, "È così difficile rinunciare ad andare a ballare tutte le sere? Mi da fastidio, non puoi evitare?".