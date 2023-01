“Si è strusciata sulla tua spalla”, l’amica di Alessio Corvino risponde piccata a Lavinia Mauro Dopo la lite a Uomini e Donne tra Lavinia Mauro e Alessio Corvino in seguito la segnalazione di Capodanno, è intervenuta l’amica del corteggiatore. Su Instagram ha replicato a tono: “Al massimo mi struscio sul mio cane”.

A cura di Gaia Martino

Lavinia Mauro prosegue la sua conoscenza con Alessio Corvino e Alessio Campoli a Uomini e Donne. La tronista nella puntata andata in onda ieri ha parlato della segnalazione che riguarda il corteggiatore casertano che, nella notte di Capodanno, è stato paparazzato con una ragazza. "È una mia amica, la metto spesso tra le stories" ha ribadito Alessio in puntata. "Io non conosco i tuoi amici, io non riesco neanche a guardarti in faccia. Per l'ennesima volta sui social per giustificarsi non ha avuto un pensiero nei miei confronti", la sfuriata di Lavinia. La donna paparazzata con Alessio Corvino è intervenuta sui social.

La furia di Lavinia Mauro in puntata

Lavinia Mauro nella puntata di Uomini e Donne ieri si è infuriata con Alessio Corvino per la mancanza di attenzioni che le rivolge. Dopo la segnalazione, la tronista ha inveito contro il suo corteggiatore del quale non si fida. "Lei si struscia sulla tua spalla, ho visto il video dove non si vede che vi baciate. Vi saresti potuti anche baciare, io non lo so. Lui sta qui ma non mi dà certezze", le parole. "Tu parti sempre prevenuta, pensi sempre che io abbia colpe. La paparazzata è ridicola", la giustificazione del corteggiatore. "Non mi dimostra che è preso da me, non gli credo più, non so chi ho davanti. Si atteggia a sbruffone, spavaldo, spocchioso. Non ti rendi conto di come sto io davanti a te, sono cose a cui io faccio caso": Lavinia Mauro in lacrime, nell'appuntamento pomeridiano di ieri del dating show, ha fatto presente le sue mancanze. Dopo un'accesa lite, il corteggiatore si è risieduto al suo posto senza chiarire.

La reazione di Chiara Aronne, l'amica di Alessio Corvino

Chiara Aronne è il nome dell'amica di Alessio Corvino, paparazzata con lui nella notte di Capodanno. La ragazza su Instagram, tirata in ballo perché, a detta della tronista, si è "strusciata sulla sua spalla", è intervenuta con una stories. Si riprende con il suo cane, poi: "Comunque al massimo mi struscio sul mio cane amò".