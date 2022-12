“Vieni a vedere la mia reggia”, Alessio invita Lavinia a casa e le confida la morte del padre La tronista rimane piacevolmente sorpresa dal sontuoso salone della villa di Alessio. Poi spazio alle confidenze: Alessio racconta a Lavinia la dolorosa perdita in famiglia: “Ho perso un punto di riferimento, più di una padre. Questo mi ha creato scudi e fragilità”.

A cura di Giulia Turco

La conoscenza tra Lavinia e Alessio Corvino a Uomini e Donne è sempre più profonda. Il corteggiatore ha deciso di portare la tronista a casa sua, a Caserta, per permetterle di entrare ancora più nella sua intimità. Lavinia rimane sorpresa per la sua casa, che in un primo momento lui aveva tentato di sminuire.

La visita di Lavinia a casa di Alessio

“Abbandona il tuo castello e vieni a trovarmi nella mia reggia”, è l’invito del corteggiatore che lascia un biglietto con il romantico messaggio a Lavinia subito fuori dagli studi di Uomini e Donne. Il tour della casa non poteva andare meglio, la tronista rimane piacevolmente sorpresa dal sontuoso salone della villa di Alessio.

I due si prendono una pausa sul divano e, guardando alcune fotografie, il corteggiatore si apre sul suo passato raccontando della morte del padre: “Quando avevo 17 anni a mio padre è stato diagnosticato un tumore. I miei c’erano poco perché andavano a Roma per fare le terapie”, spiega a Lavinia con gli occhi gonfi di lacrime. “Dieci mesi dopo mio padre non ce l’ha fatta. La mia vita era cambiata. Ho perso un punto di riferimento, più di una padre. Questo mi ha creato scudi e fragilità. Ho iniziato. Nascondere le mie fragilità”.

Lavinia Mauro è figlia di un marchese

L’esterna a casa di Alessio trova le sue ragioni in un precedente episodio emerso durante una puntata di qualche settimana prima. Lavinia non ha mai nascosto le proprie origini e di essere figlia di un marchese. Una confessione che ha piuttosto spiazzato Alessio, intimorito dal giudizio che la famiglia della ragazza avrebbe potuto avere su di lui. “Non è che stiamo con le corone in casa”, aveva ironizzato Lavinia, pur ammettendo di vivere in una villa di quattro piani. “Alessio com’è casa tua?”, aveva chiesto Maria De Filippi. “Tre piani più la mansarda”, aveva replicato lui.