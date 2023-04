L’omaggio di Uomini e Donne per Lavinia Mauro, l’intero studio sventola per lei un ventaglio bianco Lavinia Mauro prima della scelta a Uomini e Donne è stata sorpresa dai presenti in studio che in segno di vicinanza hanno sventolato tutti insieme un ventaglio bianco.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Uomini e Donne oggi, martedì 4 aprile 2023, è in onda la scelta di Lavinia Mauro. La tronista dopo un lungo percorso ha scelto con chi voler proseguire la conoscenza al di fuori del programma. Prima di chiamare i suoi corteggiatori in studio però, ha rivolto parole d'affetto a Maria De Filippi e a chi lavora dietro le quinte del dating show. Per lei in studio è andato in scena un omaggio emozionante: tutti i presenti, dagli opinionisti ai parterre, al pubblico, hanno sventolato un ventaglio.

Il gesto per Lavinia Mauro

Lavinia Mauro da tempo combatte conto l'ansia ed è per questo motivo che tra le mani porta sempre un ventaglio: lo agita quando sente che le manca l'aria. Nello studio di Uomini e Donne oggi, prima della scelta, il pubblico, i parterre maschile e femminile del Trono Over e gli opinionisti hanno sventolato un ventaglio bianco in segno di vicinanza. La tronista si è commossa per l'omaggio inaspettato: "Grazie, grazie di cuore a tutti. Mi ha fatto stranissimo", le sue parole tra le lacrime.

La scelta di Lavinia Mauro è Alessio Corvino

Lavinia Mauro subito dopo i ringraziamenti ha chiamato in studio Alessio Campoli per comunicargli che non è lui la scelta. "Sei arrivato perché ti ho richiesto io e non potevo fare scelta migliore. Quando ti sono venuta a riprendere è stata la scelta migliore in assoluto. Io e te ci siamo capiti subito, tu sei stato il primo che è riuscito a farmi tornare il sorriso, farmi passare l'ansia, a farmi vivere con più leggerezza il percorso. Voglio dirti che sei una persona meravigliosa. Per me è difficile dirti che il mio cuore va da un'altra parte. Ti auguro il meglio. Ti ho scritto una cosa che potrai leggere quando vuoi", le parole al corteggiatore. La tronista ha così deciso di salutare il programma e proseguire la sua conoscenza con Alessio Corvino.