Ernesto Russo lascia Uomini e Donne, Maria De Filippi: "Comportamento incompatibile con il programma" Dopo aver confessato di frequentare altre donne al di fuori del programma, Ernesto Russo ha lasciato Uomini e Donne. È stata Maria De Filippi a fargli presente che il suo comportamento è "incompatibile" con il dating show.

A cura di Gaia Martino

Ernesto Russo ha aperto la puntata di Uomini e Donne oggi, lunedì 20 maggio. Il cavaliere stava conoscendo Elisa, dama del parterre, ma nel frattempo frequentava altre donne all'esterno del programma. Per questo motivo la conduttrice gli ha spiegato che il suo comportamento è "incompatibile" con le regole del dating show e lo ha invitato ad abbandonare lo studio.

La discussione in studio tra Ernesto e Elisa

Una volta ritrovatasi davanti a Ernesto, Elisa ha commentato: "Mister sincerità, sono arrabbiata. Non sono una donna moderna, noi ci vediamo ma tu hai già in mente che potresti tradirmi. Come puoi far innamorare una donna così? Che valore dai alle persone?". "Tu mi attacchi per come sono, sono stato sincero. Dovrei dirti una bugia? Tutto questo mi sembra assurdo. Io ho bisogno dei miei tempi per conoscere una persona. Comunque mi dispiace se sei stata male, ma io l'ho detto per rispettarmi. Non nascondo nulla", la replica. Nel dibattito si sono inseriti Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno provato a far ragionare Elisa, poi è intervenuta Maria De Filippi per far presente che sono arrivate alla redazione alcune segnalazioni sul Cavaliere.

Le segnalazioni su Ernesto Russo

La foto di Ernesto Russo con una donna

"Sono arrivate alcune segnalazioni, ci sono foto di te con una ragazza al ristorante": così Maria De Filippi ha interrotto il dibattito in studio su Ernesto e Elisa prima di mostrare le foto che documentano l'incontro del Cavaliere con una donna esterna al programma. Ernesto ha subito replicato, confermando di aver conosciuto altre donne durante la sua esperienza nel dating show: "Ho avuto conoscenze con altre donne mentre ero qui, ma lo dico. Se è un problema, lascio il programma". "È incompatibile con il programma, quindi sì" ha replicato la conduttrice. "Qui cosa cerchi? Un'altra da aggiungere alla tua lista?" ha commentato Gianni Sperti. "Non sono fidanzato, però è capitato che sono uscito con altre donne" ha spiegato il Cavaliere. "Io ho dei valori e non meriti una donna come me" ha dichiarato Elisa. "Lui lo dice, è una sincerità postuma la sua" ha commentato Maria De Filippi dopo averlo salutato.