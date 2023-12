Chi è Ernesto Russo, il cavaliere di Uomini e Donne: lavoro, vita privata, foto ieri e oggi È tornato dopo anni a Uomini e Donne, ma oggi Ernesto Russo appare completamente diverso. Sempre attivo nel campo della cucina, è stato per anni fuori dall’Italia occupandosi di ristorazione. Sposato con due figli, era uscito dal programma con Laura Cola, per poi legarsi ad un’altra dama: Laura Laureti.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Ernesto Russo non è nuovo agli assidui spettatori di Uomini e Donne, dove è tornato nella puntata di martedì 12 dicembre. L'ex cavaliere del Trono Over si è presentato nel dating show di Canale 5, interessato a conoscere Ida Platano, con un aspetto completamente diverso da come era apparso tempo, addietro, nel 2015, quando per la prima volta si era accomodato sulle poltrone del programma condotto da Maria De Filippi. Imprenditore nel campo della ristorazione, il 46enne dall'ultima volta in cui era apparso in tv ha cambiato vita.

La vita di Ernesto Russo oggi

Come ha rivelato lui stesso tornando in puntata, Ernesto Russo per anni ha girato il mondo. È stato per un periodo in Russia, poi ha vissuto tre anni a Londra, dopodiché si è spostato ancora, andando prima a Miami e infine in Jamaica. Oltre alla cucina si è dedicato alla meditazione, senza lasciarsi sfuggire nessuna nuova esperienza. In questi anni è stato lontano dal piccolo schermo, ma una volta tornato in Italia ha deciso di rimettersi in gioco ed è quindi tornato nel parterre di Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano che, come racconta lui stesso, ricordava di aver visto durante un'ospitata nel programma, durante il 2017. Attualmente è impegnato nella realizzazione di un nuovo progetto di ristorazione che coinvolge suo figlio, come sempre nella zona che ormai, per lui, è casa, ovvero Sabaudia, dove tutto è iniziato.

Dall'amore per la cucina a Uomini e Donne

La cucina è sempre stato il suo habitat naturale, lo era nel 2015 quando per la prima volta è apparso a Uomini e Donne e lo è ancora adesso che, dopo otto anni, Ernesto Russo è tornato nello show di Canale 5. Capelli lunghi e barba folta, il 46enne napoletano, da anni trasferitosi a Sabaudia, nel Parco Nazionale del Circeo aprì il suo primo ristorante dal nome "Da Ernesto Fonti di Lucullo" dove deliziava i palati dei tanti ospiti, molti anche noti nel mondo dello spettacolo, con specialità di mare che, tutt'oggi, rappresentano i suoi cavalli di battaglia. Il mondo dello spettacolo, prima ancora che conoscerlo come cavaliere, lo aveva testato proprio come chef ed esperto di ristorazione negli anni, infatti, non sono mancate apparizioni al Tg5 nella rubrica "Gusto", o anche programmi dedicati principalmente alla cucina, come quello in cui, in sella ad una moto, si presentava a casa di chi voleva testare la sua cucina, ovvero Chef a domicilio per perfetti sconosciuti su Food Network. Non sono mancate, poi, le ospite in trasmissioni di altre reti, come Tv2000, o anche ricette pubblicate su note riviste.

Sul suo profilo Instagram è evidente come Russo fosse legato al mondo della tv, soprattutto quello Mediaset, visto che compaiono foto che lo ritraggono insieme al direttore del Tg5, Clemente Mimun, al quale organizzò una cena in occasione del suo compleanno, proprio nel suo ristorante al Circeo. Ma non mancano foto con Gianni Sperti, protagonisti del dating show di Canale 5 come Sossio Aruta e ancora attori, attrici, compaiono anche Totti e Ilary Blasi, che ai tempi d'oro del loro matrimonio, frequentavano assiduamente la zona del Circeo per rilassarsi in riva al mare.

I suoi ruoli nelle fiction Rai e Mediaset

Non solo trasmissioni tv, ma anche piccoli ruoli da attore. Così Ernesto Russo non si è fatto mancare nulla nella sua esperienza televisiva e, infatti, ha partecipato alla fiction Ultimo con Raoul Bova, in cui interpretava un poliziotto in borghese e poi ha preso parte anche alla fiction Medici 2, su Rai1, nel 2018 rivelando che fare l'attore non è mai stato tra i suoi obiettivi, ma non ha mai rifiutato a priori le proposte: "Sono molto fortunato, io accetto piccoli ruoli solo se mi piacciono e se “calzano” su di me. Lo faccio per divertimento, non mi aspetto nulla. La mia professione resta la ristorazione. Ma mi lusinga essere scelto per fare parte del cast di fiction o altro".

Ernesto Russo ne i "Medici 2"

Il percorso a Uomini e Donne

Quando si presentò a Uomini e Donne, nel 2015, Ernesto Russo aveva 38 anni un matrimonio alle spalle e all'epoca era già padre di due figli, Yuri e Guendalina, che adesso hanno rispettivamente 21 e 16 anni, e rappresentano uno dei capisaldi della sua vita che negli anni ha subito vari cambiamenti. Durante la sua partecipazione del dating show di Canale 5, iniziò la conoscenza di diverse dame, la prima fu Giuliana Brasiello, con la quale iniziò una frequentazione durata poco tempo. Fu poi la volta di Laura Laureti, con la quale instaurò un legame piuttosto speciale che, però, in quel momento non riuscì ad evolversi in nient'altro.

Ernesto Russo e Giuliana Brasiello

Infine, dopo un anno di permanenza nello show, intraprese quella che poi si rivelò la frequentazione giusta, con Laura Cola. I due lasciarono la trasmissione insieme e sembravano più innamorati che mai, sebbene lui avesse dichiarato in un'intervista durante uno dei periodi più altalenanti della loro storia: "So di essere un uomo particolare, Laura è una ragazza fantastica, bella, intelligente, sto cercando di scavarmi dentro per capire se quello che abbiamo vissuto è amore, se il sentimento c'è ed è forte non ci farà allontanare". La loro storia, però, si concluse.

Laura Cola ed Ernesto Russo

Dopo qualche mese Russo si avvicinò nuovamente ad una donna conosciuta durante il periodo di Uomini e Donne, ovvero Laura Laureti. In un'intervista a Isa&Chia, l'ex dama raccontò di aver sempre sentito una forte attrazione per Ernesto, ma quando iniziarono a frequentarsi lei non era pronta per avere una storia e, di fatti, abbandonò anche il programma per dedicarsi esclusivamente a se stessa.

Una volta fuori dallo show, però, i due presero a sentirsi telefonicamente, in amicizia, poiché Russo era ancora impegnato. Quando poi la storia con Laura Cola finì, Ernesto ricomparve nella vita dell'altra dama che, però, in quel momento aveva accanto un compagno. Dopo un rincorrersi continuo, riuscirono finalmente ad incontrarsi, si innamorarono e iniziarono una frequentazione: "Quando ci siamo incontrati di nuovo lui mi disse, dove sei stata tutto questo tempo?" rivelò lei a Isa&Chia. Non è chiaro quanto i due siano stati insieme, ma la loro storia, poi, si è chiusa dopo qualche tempo.