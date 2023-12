Ernesto Russo torna a Uomini e Donne per Ida Platano, Tina Cipollari: “Ma che ti è successo?” Ernesto Russo torna a Uomini e Donne dopo circa 8 anni per conoscere Ida Platano. L’ex Cavaliere ha cambiato look e Tina Cipollari e Gianni Sperti ci hanno messo del tempo per riconoscerlo: “Ma che ti è successo da allora?” ha scherzato la Cipollari.

A cura di Gaia Martino

Ernesto Russo, ex Cavaliere del trono Over, è tornato a Uomini e Donne per conoscere Ida Platano. Gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non appena lo hanno intravisto sulle scale si sono interrogati sul suo volto: "Ma ci conosciamo?" gli hanno chiesto una volta che si è accomodato nella puntata di oggi, 12 dicembre. Il nuovo corteggiatore ha raccontato di sé permettendo ai presenti di farsi ricordare: negli anni ha deciso di cambiare look facendosi crescere barba e capelli. L'ultima volta nello studio del dating show risale al 2017: "Ma che ti è successo da allora?".

L'ingresso di Ernesto Russo a Uomini e Donne

Ernesto Russo è tornato a Uomini e Donne per Ida Platano. "Ci siamo conosciuti nel 2015" ha dichiarato agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti prima di raccontare brevemente della sua vita negli ultimi otto anni. Il corteggiatore si è presentato nel programma per conoscere Ida Platano: "Mi ricordo di te nel 2017, venni ospite con la ragazza con la quale uscii. Tu eri qui, dissi che eri bella". La tronista è rimasta piacevolmente sorpresa e ha deciso di uscirci insieme: "Voglio conoscerti".

Chi è Ernesto Russo , la vita dopo Uomini e Donne

Ernesto Russo ha 46 anni, ha un figlio di 21 anni e una figlia di 16. "Sono napoletano ma vivo a Sabaudia" ha raccontato, ma negli ultimi anni ha girato diversi posti nel mondo: "Sono stato 8 anni fuori, prima a Mosca, poi per tre anni a Londra, mi sono spostato a Miami, Jamaica. Mi occupo di eventi e cene private, ora sto creando nuove attività di lavoro nella ristorazione a Sabaudia". Il suo profilo Instagram – il cui nome è ernesto_russo77 – è seguito da oltre 3 mila followers. Con loro il nuovo corteggiatore condivide foto di sé e dei suoi viaggi in giro per il mondo. Il cambio look sarebbe avvenuto negli ultimi anni: Ernesto Russo ha deciso di farsi crescere la barba e i capelli. Lasciò il programma insieme a Laura Cola.

Ernesto Russo a Uomini e Donne nel 2015