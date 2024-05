Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio di Uomini e Donne si sono lasciati, lei: “Nessuno ha colpe”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Emanuela Malavisi e Marco Antonio Alessio si sono lasciati. La coppia nata nel trono Over di Uomini e Donne lo scorso dicembre ha deciso di separarsi. L'ex dama del parterre con una story ha confermato la notizia che era circolata prima del loro annuncio.

Le parole di Emanuela Malavisi

"Scusate la mia assenza, sento il vostro affetto, la vicinanza e il calore che in questo momento mi state dando": così comincia il lungo messaggio di Emanuela Malavisi su Instagram. L'ex dama di Uomini e Donne ha confermato la separazione da Marco Antonio Alessio: "Vi chiedo di rispettare le persone che siamo, i nostri sentimenti (qualsiasi essi siano) e il nostro dolore perché qui nessuno ha colpe". Ha spiegato che la rottura non è stata decisa a seguito di un tradimento: "C'è stato rispetto reciproco dall'inizio alla fine e ci abbiamo creduto tanto entrambi in questa relazione. Evitate di screditare l'altro o di giungere a conclusioni affrettate, fare mille congetture. Stiamo cercando di mantenere buoni rapporti, civili, nel rispetto degli 8 mesi trascorsi insieme. Stateci accanto in modo pulito", ha concluso.

L'ex volto di Uomini e Donne oltre ad aver reso ufficiale la separazione, ha anche cancellato tutte le foto con l'ex Cavaliere su Instagram, a differenza di lui che le ha, invece, lasciate pubbliche.

Il silenzio di Marco Antonio Alessio

Non ha aggiunto nulla Marco Antonio Alessio rispetto la rottura da Emanuela Malavisi. Sul suo profilo Instagram non c'è alcun riferimento alla separazione e tra i post ha lasciato pubblici quelli dedicati alla relazione. Lasciarono il programma di Maria De Filippi insieme lo scorso 18 dicembre. Nonostante le polemiche scatenate dalla loro decisione e le accuse di "aver preso in giro le persone", i due hanno proseguito la loro conoscenza lontani dalle telecamere. Qualcosa, però, a distanza di mesi, non avrebbe funzionato.