Uomini e Donne, Emanuela e Marco Antonio lasciano lo studio ma scoppia la polemica: “Siete finti” Nella puntata di lunedì 18 dicembre di Uomini e Donne, Marco Antonio ed Emanuela lasciano lo studio, ma la loro scelta sembra sia stata la conseguenza di un lungo discorso di Tina Cipollari, più che una loro reale intenzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di Uomini e Donne in onda lunedì 18 dicembre è stata piuttosto movimentata. Protagonisti sono stati Marco Antonio ed Emanuela del Trono Over che hanno lasciato il programma insieme, scatenando però le polemiche dell'intero studio. Ad infervorarsi, principalmente, è stata Tina Cipollari che in un lungo discorso ha espresso le sue perplessità, accusandoli di "prendere in giro la gente".

Tina Cipollari manifesta le sue perplessità

In realtà, il cavaliere e la dama, pur portando avanti la loro conoscenza da un po', non sembravano intenzionati a lasciare lo studio insieme, la decisione è stata presa a seguito di un'invettiva lanciata da Tina Cipollari che non si capacitava del fatto che entrambi continuassero a stare nel programma, nonostante ci fossero i presupposti per uscire e continuare la loro conoscenza fuori:

Non capisco, tu hai detto che non vuoi conoscere altre ragazze e le hai dato l'esclusiva, quindi nessuna può venire per te, nessuna può nemmeno chiedere il tuo numero. Dopo essere stato con lei (Roberta Di Padua ndr.) sei tornato indietro e hai voluto vedere Emanuela. Tu, invece, dici di esserti innamorata, ma quando lui ti dice che potrebbe anche uscire, tu impassibile, nemmeno un po' di entusiasmo. Qui vengono per creare un legame, ma altri stanno qui per marketing, altrimenti non me lo spiego.

Marco Antonio, quindi, ribatte all'opinionista dicendo: "Io e lei stiamo benissimo insieme", Tina prende la palla al balzo e aggiunge: "Benissimo, allora auguri e figli maschi. Qui non è una gara a chi resta di più. Due persone che si piacciono, si conoscono, si danno l'esclusiva, allora devono andare a casa".

L'uscita di Marco Antonio ed Emanuela

Dopo la querelle con Tina, però, la scelta è quella di andare via, con Maria De Filippi che in un ultimo tentativo gli chiede: "Ma siete convinti? Non è che qualcuno vi obbliga eh, se non siete convinti io vado avanti col resto". I due, quindi, decidono di uscire, anche se Emanuela ha provato a spiegare il suo comportamento più freddo fosse la conseguenza delle dichiarazioni fatte da Marco Antonio solo qualche settimana fa. "Lui non ha mai detto di essere innamorato" dice la dama. Nel chiedergli quale fosse il loro stato d'animo, la conduttrice chiede: "Uscite, ma felici di farlo?" e Marco Antonio risponde: "Certo, Maria", lasciandosi il parterre alle spalle.